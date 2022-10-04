Опыт стран Восточной Европы может оказаться полезным для Казахстана - Марат Тажин о реформах

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - 4 октября 2022 года в столице Чешской Республики Праге состоялась крупная международная конференция на тему «Социальные реформы современного Казахстана и опыт Восточноевропейских стран», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике.

Конференция проводилась по инициативе Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике. В ней приняли участие более двух десятков высококвалифицированных экспертов из четырех стран Восточной Европы – Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

В ходе конференции было распространено Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая Нация. Благополучное общество» с подробным разъяснением проводимых в Казахстане политических и социально-экономических реформах, а также о проведении в стране внеочередных президентских выборов.

Данная конференция является первой из серии конференций, которые пройдут в течении 2022-2023 гг. по всему Европейскому Союзу с участием широкого круга экспертов, специалистов, государственных и общественных деятелей из стран Центральной, Восточной, Южной и Северной Европы, то есть практически всех 27-ми стран Европейского Союза.

Целью таких масштабных обсуждений является, с одной стороны, информирование европейских партнеров о социальных реформах в Казахстане и возможного использования опыта социальной политики европейских стран применительно к Казахстану – с другой.

Конференция в Праге показала живой интерес восточно-европейских партнеров к новой социальной политике, реализуемой руководством Казахстана в последние годы. Она получила высокую экспертную оценку.

Наряду с этим участники конференции высказали целый ряд конкретных практических рекомендаций, основанных на опыте европейских стран.

Конференцию открыл заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, подчеркнув своевременность и актуальность инициативы Посольства Казахстана в Чехии. Он ознакомил участников конференции с Посланием Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая Нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года.

В своем выступлении заместитель министра уделил большое внимание ходу экономических и политических реформ в Казахстане в целом и особо остановился на узловых направлениях социальной политики. Он подробно изложил логику последних конституционных новаций, в том числе, связанных с досрочными выборами Президента Казахстана.

В заключении он также подчеркнул важность практического использования европейских моделей социальной политики в сфере образования, здравоохранения, занятости и социального обеспечения.

В своем выступлении Посол Республики Казахстан в Чешской Республике профессор Марат Тажин отметил, что в последние годы Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым формируются новые контуры социальной политики. Это было вызвано рядом причин, как глобального, так и регионального характера.

Именно социальные стандарты, уровень и качество жизни становятся главным критерием эффективности экономических и политических реформ в Казахстане. Это также напрямую связано с принципами социальной справедливости, которые лежат в основе стратегической общественной стабильности будущего Казахстана. Вместе с тем, опыт стран Восточной Европы может оказаться полезным для Казахстана по двум причинам.

Во-первых, реформы социальной политики начинались в достаточно близких в концептуальном плане условиях - все мы отталкивались от советского типа социализма.

Во-вторых, страны Восточной Европы (ВЕ) прошли значительный путь эволюции социального государства и сталкиваются сегодня с проблемами, которые могут ожидать в ближайшем будущем и Казахстан. Поэтому, опыт восточноевропейских стран интересен для Казахстана по крайней мере в двух измерениях.

Первое - конкретные изменения в сфере регулирования трудовых отношений, политики занятости и борьбы с безработицей, здравоохранения и образования, а также проблем бедности, экологии и социальной инклюзии.

Второе - новые вызовы перед социальным государством в современной Европе третьего десятилетия 21-го века, практические подходы к формированию единой европейской социальной модели, изменение в социальной структуре восточноевропейских обществ и необходимость новой парадигмы социальной политики, национальные контексты политических конфликтов вокруг социальных программ отдельных партий, противоречие глобализации и целей внутренней социальной политики.

Директор Института Центральной Азии и Кавказа, руководитель Программы исследований Шелкового пути, шведский ученый Корнелл Сванте подчеркнул, что в целом успех социальных реформ в Казахстане в сфере здравоохранения, образования зависит от успешного развития системы государственного управления, а также надежного функционирования финансовых институтов. Сегодня Казахстану удалось решить ряд значимых проблем, например создать надежную систему государственной защиты безработных, инвалидов, также была создана устойчивая пенсионная система.

В ходе конференции прозвучал доклад профессора Польского Института Азиатских и глобальных исследований М. Собаньска-Цвалиной, которая остановилась на основных положениях Послания Президента РК. Она отметила важность развития сельских территорий, инфраструктуры, обеспечения равного доступа к образованию и здравоохранению. Подчеркнута необходимость правильного управления и использования водных ресурсов, которые имеют ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности.

Венгерский профессор Института торговых и международных отношений Ласло Ваша обратил внимание на модель развития многофункционального сельского хозяйства, принятую в странах Европейского Союза, в которой сельское хозяйство играет важную роль в сохранении экологических и социально-культурных ценностей в сельской местности. Адаптации такой модели возможна и в Казахстане.

Также были даны рекомендации в части использования сельскохозяйственных территорий с низкой продуктивностью вблизи природных парков или охранных зон, которые могут быть преобразованы в буферные природоохранные зоны, где разрешена только органическая и экологическая сельскохозяйственная деятельность. На некоторых участках с низкокачественной почвой предлагается создать, так называемые зоны аквакультуры, которые расширят потенциал туризма и отдыха в сельской местности. Важной составляющей социальной политики становится необходимость возрождения и сохранения традиций местных поселений для поддержания и дальнейшего развития сельских районов.

Профессор Института экономики Венгерской академии наук Яноша Келле, говоря о политике занятости населения, призвал быть осторожными в использовании инструмента минимальной заработной платы, при чрезмерном использовании которого, можно получить обратный эффект, ведущий к ценовой нестабильности и значительным бюджетным расходам.

Профессора Пражского Университета экономики и бизнеса Ян Мертл в качестве источника финансирования здравоохранения предложил ввести специальный налог или часть налоговой ставки. Им также была представлена авторская модель типологии и структуры ресурсов, которые должны работать при организации финансирования здравоохранения.

Член правления Института Азиатских и глобальных исследований имени Бойма польский профессор Кшиштоф Залевски рассказал о польском опыте реформы самоуправления. Он предостерег от проведения быстрых налоговых реформ, которые могут нарушить финансовое планирование на региональном и местном уровне.

Профессор экономического университета Словакии Петр Драбик предложил реализовать принцип вовлечения экономической практики в процесс обучения на всех уровнях образования. Это можно осуществлять посредством вовлечения практиков в образовательный процесс через инновационные формы обучения (проектное обучение, наставничество, коучинг и т.д.).

Чешский профессор Университета финансов и управления Лея Мелниковова подняла актуальные вопросы развития цифровой платформы для обеспечения доступа к социальным услугам в сфере образования и здравоохранения. Также была подчеркнута важность наращивания цифровизации для равного доступа к получению информации в целях обеспечения конституционных прав человека и его полноправного участия в государственном управлении.

Венгерский профессор Института экономики Академии наук Андраш Шимонович подчеркнул, что старение населения предполагает увеличение пенсионного бремени на государство, и здесь важно принятие своевременных политических мер по определению размеров ставки социальных взносов и уровня пенсионного возраста.

Чешский профессор Пражского Университета Метрополь Мартина Варкочкова выделила ряд важных моментов в надежности и стабильности чешской системы образования, отметив, что она также ориентирована на учащихся с особыми потребностями и предлагает для них хорошо оснащенные специализированные школы, учреждения от дошкольного до средних учебных заведений.

Профессор Института экономики Центра экономических и региональных исследований госпожа Юлия Варга подчеркнула, что привлекательность профессии учителя зависит от нескольких факторов: альтернативные возможности карьерного роста, условия труда, возможность заниматься интеллектуальной работой в рамках государственного образования. Она определила достойную заработную плату учителя, которая должна быть связана с хорошей успеваемостью учащихся. Также ей была отмечена закономерность не прямого соответствия объемов финансирования сферы образования и результатов знаний учащихся.

Словацкий профессор Университета Братиславы Елена Каштякова заметила, что сегодня развитие малого и среднего бизнеса в форме семейного и женского бизнеса стало одним из приоритетов словацкого правительства.

Чешский профессор Университета финансов и управления Радима Валенчика подчеркнул, что в последние годы Чехия потеряла много квалифицированных специалистов, которые могли бы работать неполный рабочий день и люди пенсионного возраста в подавляющем большинстве уходят с работы или из бизнеса.

«Мы предлагаем не идти по этому пути, конечно же, при этом не повышать пенсионный возраст в стране, это не решит проблемы. Предлагаю идти по пути мотивации, говоря людям, что если они физически и умственно готовы к этому, то должны продолжать работать даже в пенсионном возрасте, и считаю, что государство только выиграет в этом» - предложил докладчик.

Венгерский ученый, директор Института социальных исследований Д. Тот заявил, что суть социальной политики ЕС заключается в сокращении существенного экономического неравенства между странами-членами. Он обосновал это на примере стран Балтии, Вышеградской группы и балканских государств.

Депутат Парламента Чешской Республики Алеш Юхелка, выделил основные три тенденции в социальной политике Чехии: политика домохозяйств как ключевая перспектива социального законодательства; роль социального законодательства в борьбе с последствиями пандемии и текущий энергетический и экономический кризис как новый вызов для социальной политики. Сегодня, по его мнению, возобновляется законодательный интерес к семье как к основному структурному элементу общества. Эффективная поддержка семей и их защита в моменты кризиса являются законодательной задачей. Хотя государственные расходы на семейные пособия растут, эти семейные пособия и услуги имеют свои недостатки.

Выступавший на конференции Советник Президента Польши Марек Рымша подчеркнул, что социальные услуги должны быть доступны для всего населения, их использование не должно приводить к социальному застою - это, пожалуй, самый важный вывод из анализа эволюции социальной политики в Польше после политических преобразований. Доступ к услугам является необходимым условием современного государства. Качественное социальное обслуживание регионов, отдаленных населенных пунктов также является важной задачей. Как показывает опыт Польши, стоит воспользоваться возможностью социальных услуг со стороны местной администрации в адрес негосударственных структур, особенно некоммерческих организаций. В то же время многочисленность поставщиков услуг приводит к диверсификации предлагаемых услуг и расширению возможностей для создания пакетов услуг, отвечающих конкретным потребностям.

Таким образом, первая конференция, посвященная социальным реформам в Казахстане и возможностям использования европейского опыта, показала, что подобные диалоговые площадки весьма актуальны и дают представление о социальных реформах в Республике Казахстан для европейских экспертных кругов. Пражская инициатива будет продолжена во всех регионах Европейского Союза.