Опубликованы списки обладателей стипендии «Болашак» по программе «Научные стажировки»
Решением республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 225 казахстанцев стали обладателями международной стипендии «Болашак», передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр международных программ.
Из 225 человек 152 будут направлены на обучение в магистратуре, 16 кандидатов получили возможность обучаться в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в ведущих университетах и научно-образовательных центрах мира.
Отраслевая структура программы наглядно отражает стратегические приоритеты государства.
Так, 69,8% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим направлениям, тогда как 30,2% — по общественно-гуманитарному профилю.
Кроме того, 182 казахстанцам присуждены стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. Научные стажировки являются важным инструментом трансферта современных знаний и передового опыта, способствующим развитию отечественной науки и производства.
В целях реализации курса, отмеченного Главой государства, по трансформации Казахстана в ближайшие три года в цифровое государство, будет усилена подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта, ориентированных на его практическое применение в реальном секторе. Так, в 2026 году для участников профессиональных стажировок утверждена новая категория — «Пользователи системы искусственного интеллекта».
Также на заседании комиссии было принято решение о введении с 2026 года специальной категории, направленной на подготовку специалистов в области атомной энергетики по программам магистратуры, докторантуры и стажировок.
Со списками обладателей стипендии можно ознакомиться здесь, а претенденты, которым присуждена научная стажировка, по ссылке.
О том, как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году, мы писали ранее.