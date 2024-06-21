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    17:44, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Опубликован проект нового Налогового кодекса РК

    налоги
    Фото: pixabay

    Министерство национальной экономики Республики Казахстан разместило проект нового Налогового кодекса на портале «Открытые НПА». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Документ доступен по ссылке. Министерство приглашает принять участие в обсуждении проекта.

    20 июня состоялась презентация нового Налогового кодекса. Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин сообщил, что для ремесленников будет действовать индивидуальный налоговый режим.

    По его словам, в Казахстане может снизиться транспортный налог, а корпоративный подоходный налог с игорного бизнеса - вырасти.

    Теги:
    Миннацэкономики Другие государственные органы Налоги Экономика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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