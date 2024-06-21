Опубликован проект нового Налогового кодекса РК

Министерство национальной экономики Республики Казахстан разместило проект нового Налогового кодекса на портале «Открытые НПА». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ доступен по ссылке. Министерство приглашает принять участие в обсуждении проекта.

20 июня состоялась презентация нового Налогового кодекса. Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин сообщил, что для ремесленников будет действовать индивидуальный налоговый режим.

По его словам, в Казахстане может снизиться транспортный налог, а корпоративный подоходный налог с игорного бизнеса - вырасти.