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    16:43, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане может снизиться транспортный налог

    автомобили
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин в ходе презентации нового Налогового кодекса, проведенной НПП «Атамекен», сообщил, что процент транспортного налога снизится, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Все мы — физические лица. У каждого, к примеру, есть машина — теперь по транспортным средствам для всех физлиц будут пониженные ставки транспортного налога. Если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если более 20 лет – то снижение на 50%. Еще один момент — для пенсионеров мы сокращаем ставку индивидуального подоходного налога, то есть пенсионеры платить подоходный не будут, – отметил вице-министр Азамат Амрин.

    Ранее сообщалось, что ремесленников освободят от регистрации в качестве ИП в Казахстане.

    Теги:
    Миннацэкономики Транспорт Общество Налоги Экономика
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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