В Казахстане может снизиться транспортный налог

– Все мы — физические лица. У каждого, к примеру, есть машина — теперь по транспортным средствам для всех физлиц будут пониженные ставки транспортного налога. Если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если более 20 лет – то снижение на 50%. Еще один момент — для пенсионеров мы сокращаем ставку индивидуального подоходного налога, то есть пенсионеры платить подоходный не будут, – отметил вице-министр Азамат Амрин.