Ремесленников освободят от регистрации в качестве ИП в Казахстане

Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин в ходе презентации нового Налогового кодекса, проведенной НПП «Атамекен», сообщил, что для ремесленников действует индивидуальный налоговый режим. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

– У нас очень много специальных налоговых режимов. И бизнес, и представители НПП «Атамекен» говорили о том, что идет дробление. И чтобы эти минусы устранить мы максимально упростили режимы. Первый режим – режим самозанятых. Сейчас в него входят поставщики услуг через мобильные приложения, интернет-платформы и работающие по патентам по 34 видам услуг – ремесленники, – сказал Азамат Амрин.

Вице-министр отметил, что указанным лицам не потребуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

– Им больше не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а достаточно просто платить сбор по доходу. Это будут просто физические лица, которые будут проводить платеж. Налоговая ставка дохода составит 4%, но без налога. Они будут перечислять оплату на свои пенсионные накопления, социальное страхование, медицинское страхование, – объяснил вице-министр.

По его словам, порог дохода составит 1 250 000 тенге в месяц. При этом источник дохода должен быть связан с 34 видами услуг из списка патентов.