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    17:30, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Корпоративный подоходный налог с игорного бизнеса может вырасти - МНЭ РК

    Налоги, финансы, бюджет, экономика
    Фото: freepik.com

    Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в ходе презентации нового Налогового кодекса, проведенного НПП «Атамекен», разъяснил, как устанавливается дифференцированная ставка корпоративного подоходного налога, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Базовую ставку по корпоративному подоходному налогу оставляем. Она составляет 20%. У нас будет поднята до 25% ставка по банковскому сектору и по игорному бизнесу. При этом для обрабатывающей промышленности, социальной сферы, финансового лизинга будет понижена ставка до 10%. Министерство промышленности РК по согласованию с нами утвердит перечень видов деятельности, на которые будут распространяться пониженные ставки, – сказал Азамат Амрин.

    Он добавил, что несколько снизится ставка для сельхозтоваропроизводителей.

    – Базовая ставка корпоративного подоходного налога для сельхозтоваропроизводителей установлена в размере 3%. Но это чисто арифметический вещь. Потому что сейчас эта ставка составляет 10%. Мы снижаем сумму налогов в отрасли на 70%. Значит, останется 3%, – сказал вице-министр Азамат Амрин.

    Теги:
    Сельское хозяйство Бизнес Налоги Экономика
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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