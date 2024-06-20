Корпоративный подоходный налог с игорного бизнеса может вырасти - МНЭ РК
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в ходе презентации нового Налогового кодекса, проведенного НПП «Атамекен», разъяснил, как устанавливается дифференцированная ставка корпоративного подоходного налога, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Базовую ставку по корпоративному подоходному налогу оставляем. Она составляет 20%. У нас будет поднята до 25% ставка по банковскому сектору и по игорному бизнесу. При этом для обрабатывающей промышленности, социальной сферы, финансового лизинга будет понижена ставка до 10%. Министерство промышленности РК по согласованию с нами утвердит перечень видов деятельности, на которые будут распространяться пониженные ставки, – сказал Азамат Амрин.
Он добавил, что несколько снизится ставка для сельхозтоваропроизводителей.
– Базовая ставка корпоративного подоходного налога для сельхозтоваропроизводителей установлена в размере 3%. Но это чисто арифметический вещь. Потому что сейчас эта ставка составляет 10%. Мы снижаем сумму налогов в отрасли на 70%. Значит, останется 3%, – сказал вице-министр Азамат Амрин.