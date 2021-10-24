Оптово-распределительные центры в РК: о снижении потерь и ощутимой пользе для простых хозяйств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Споры о необходимости создания оптово-распределительных центров не утихают второй год. Кто-то выступает «за», а кто-то «против». Главным аргументом в этом вопросе выдвигают теорию о сокращении потери пищевых продуктов, заметной поддержке аграриев, фермеров. В этой связи член Общественного совета по вопросам торговли и интеграции, заместитель председателя правления Союза Торговых сетей Эльбеги Абдиев ответил корреспонденту МИА «Казинформ» на актуальные вопросы по созданию ОРЦ: сколько уже построено и когда будут введены в эксплуатацию, какие потери сократят, и не приведет ли появление ОРЦ к разорению малого и среднего бизнеса.

«Три кита» оптово-распределительных центров: хранение, торговля и распределение

Как известно, национальным проектом «Развитие предпринимательства» предусмотрено создание Национальной товаропроводящей системы, которая включает в себя создание оптово-распределительных центров. На сегодня уже завершено строительство двух ОРЦ, которые запустят в январе следующего года. По словам Эльбеги Абдиева, остальные центры будут вводиться в эксплуатацию до 2024 года включительно.

«Оптово-распределительная система – это основа Национальной товаропроводящей системы. В нашей стране будут созданы три вида ОРЦ: хранение, торговля и распределение. ОРЦ-хранение максимально приближены к фермерам в зонах произрастания продукции; оказывают услуги по приемке, хранению и первичной обработке (мытье, калибровка, упаковка и др.) продукции для последующего сбыта.

ОРЦ-торговля будут расположены в пригородах областных центров и крупных городов; предоставляют фермерам, оптовым трейдерам, дистрибьюторам, импортерам, а также покупателям (торговые сети, магазины и рынки, общепит, гостиницы, рестораны и др.) свободный доступ к торговой инфраструктуре для реализации и покупки продукции, временного хранения на период сбыта и другие сопутствующие услуги. Цель ОРЦ-торговли состоит в обеспечении прозрачных торговых отношений с соблюдением санитарных нормативов.

ОРЦ-распределение будут располагаться в черте городов или в пригородах; предназначены для оказания логистических услуг по временному хранению (до 14 дней) и распределению оптовых партий продукции отечественных товаропроизводителей и импортных товаров для нужд торговых объектов (сетей, ТРЦ, супермаркетов, магазинов, общепит и др.). ОРЦ-распределение способствуют развитию современных форм розничной торговли, таких как магазины у дома, и, соответственно, «обелению» торговли и повышению прозрачности рынка. 9 июля текущего года между частными партнерами и Министерством торговли было подписано соглашение о реализации первого этапа ОРЦ, в рамках которого будет построено семь оптово-распределительных центров. В Павлодарской области, в Алматинской и Жамбылской областях будут располагаться ОРЦ-хранения. А в мегаполисах страны – в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – ОРЦ- распределения. В оптово-распределительных центрах планируется хранить более 20 тысяч наименований продукции», - пояснил заместитель главы Союза торговых сетей.

Как контролировать цены на картофель, морковь и другие социальные товары

В ходе беседы спикер обозначил, какой положительный эффект получим от реализации данного проекта. По его словам, одно из главных преимуществ создания ОРЦ – обеспечение стабильности на рынке социально-значимых продовольственных товаров.

«Мы все ощутили на себе повышение цен на картофель, морковь. Повышение цен на указанные продукты были вызваны разными причинами. От сезональности, до экспорта товаров в соседние страны. ОРЦ, на мой взгляд, минимизирует влияние таких факторов на розничную цену продовольственных товаров, поскольку решит вопросы хранения таких товаров, логистики, а также планирования производства. На сегодняшний день государство старается регулировать цены на СЗПТ, ограничивая наценку в размере 15%, а также устанавливает предельно допустимые розничные цены. Очевидно, что эти меры не являются рыночными и не способствуют развитию торговли в Казахстане. Это прекрасно понимают наши государственные органы», - отметил Эльбеги Абдиев.

По словам эксперта, у государства есть инструменты регулирования только цивилизованной торговли. Цены на рынках, мелких базарах, магазинах у дома никто не контролирует.

«Но даже по подсчетам Министерства торговли доля цивилизованной розницы максимум составляет 30-35%. Оставшиеся 65% – это традиционные каналы сбыта: рынки, магазины у дома», - пояснил спикер.

У государства есть второй инструмент регулирования – установление предельных цен. Если цены по 19 видам социальных товаров повышаются, местные исполнительные органы устанавливают предельную цену.

«На наш взгляд, это тоже неэффективная мера. Зачастую такие ограничения закрывают доступ к малому и среднему бизнесу в торговые сети. Был такой случай, что в одном из регионов определили цены на яйца первой категории, условно, в размере 300 тенге. Но был фермер, который поставлял яйца по 500 тенге, хоть и дорогие, но экологически чистый продукт. Это здоровая пища и она всегда дороже. Но торговые сети не могут закупить эти яйца, потому что установленная предельная цена на них не должна превышать 300 тенге. Фермер, таким образом, остается без доступа в торговые сети. Хотя экологически чистая продукция – перспективная сфера для развития торговли. Во многих крупных центрах в отдельных полках расположены экологически чистые продукты. Это тот тренд, который на сегодняшний день существует», - считает эксперт.

Как известно, еще одна из используемых мер государством – оборотная схема, когда под небольшой процент отпускают товар и устанавливают цену продажи.

Эльбеги Абдиев считает, что это один из самых эффективных инструментов.

«На оптовую цену продукции оборотная схема никак не влияет. Это влияет только на розничную цену, но розничная цена зависит от цены оптовой продажи. Если цена оптовой поставки будет высокой, торговые сети будут продавать с небольшой наценкой, несмотря на большие расходы. На наш взгляд, с оптово-распределительными центрами история будет гораздо эффективней. Во-первых, фермер будет хранить свою продукцию в ОРЦ. ОРЦ, в свою очередь, обеспечит сортировку, проверку качества сможет консолидировать товарные партии различных производителей, что необходимо для отгрузки в торговые сети. А как сегодня работают фермеры? Они предоставляют готовую продукцию на полях без определенных документов, без надлежащего хранения. А торговые сети не могут принимать продукцию без счетов фактур, накладных, деклараций качества. К тому же, мы не логисты, чтобы обеспечить перевозку товара с поля в магазины», - пояснил спикер.

ОРЦ обеспечит хранение и логистику товара, уменьшит потери аграриев

По его словам, построив оптово-распределительные центры, можно обеспечить хранение, логистику товара.

«Почему ОРЦ-хранения будут построены рядом с полями? Это делается для того, чтобы консолидировать товар и обеспечивать логистику. На сегодня ни фермер, ни торговые сети такими компетенциями не обладают. Благодаря созданию ОРЦ будут снижаться потери пищевых продуктов. На сегодняшний день 30-40% товара теряется из-за перевозки, хранения. Если обеспечить надлежащее хранение и эффективную логистику, думаю, потери могут снизиться до 10%», - рассказал эксперт.

Кроме того, консолидация фермеров, по его словам, позволит развивать услуги агроконсалтинга на базе ОРЦ, тем самым улучшая качество продукции и урожайность.

ОРЦ, как выход из теневой экономики

Как пояснил спикер, на сегодня большая часть социально значимых товаров находится в сфере теневой экономики. По оценкам Союза торговых сетей, показатель составил 50-60%.

«Продукция, проходящая через ОРЦ, будет торговаться в белую. То есть, будут выписываться счета-фактуры, платежки. Эти меры выведут нас из теневого рынка, государство будет получать больше поступлений в виде налогов. Также создание ОРЦ приведет к развитию экспортного потенциала. Мы сможем производить и отпускать на экспорт больше товара. Почему наши крестьяне продают свой товар россиянам? Они продают им, поскольку не у всех есть возможность хранить картофель. Наш местный картофель хранится до февраля. Дальше становится непригодным для использования, соответственно отпускать торговым сетям не можем. Только в марте-апреле появляется свежий картофель в Узбекистане. К середине лета картофель появляется в северной части страны. То есть, цена на картофель растет в феврале-марте, ближе к лету цена снижается. Эта история повторяется каждый год. На мой взгляд, ОРЦ поможет снизить риски, связанные с сезонностью. Также это окажет влияние на развитие производства отечественных товаропроизводителей», - пояснил Эльбеги Абдиев.

Не приведет ли создание ОРЦ к разорению малого и среднего бизнеса

«Ни в коем случае создание ОРЦ не приведет к разорению малого и среднего бизнеса. Напротив, повлияет на создание лучших условий для развития отечественных товаропроизводителей, в первую очередь, агропромышленного комплекса. На сегодняшний день наши крестьяне больше похожи на героев, которые борются и побеждают, работают вопреки, а не благодаря. Крестьяне в Казахстане, на мой взгляд, должны и жить, и зарабатывать лучше. Им нужно создавать особые условия для выхода на розницу, надо развивать и создавать условия для выхода на экспорт. ОРЦ может способствовать развитию агропромышленного комплекса в Казахстане», - заверил эксперт.

ОРЦ обеспечит хранение свыше 2 млн тонн продукции в год

Таким образом, по словам спикера, создание оптово-распределительных центров позволит обеспечить надлежащее хранение социально-значимых продовольственных товаров. По оценкам Минторговли и разных экспертов, потери сельхозпроизводителей уменьшатся от 30-40% до 10%. Доля теневой экономики будет снижена с 51 до 31%. В год ОРЦ смогут обеспечить прием и хранение 2,1-2,2 млн тонн продукции в год.

В Министерстве торговли и интеграции также добавили, что планируемые к строительству 24 оптово-распределительных центра будут интегрированы с портами Актау и Курык, являющимися единственными морскими вратами Казахстана, в единую товаропроводящую систему, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, Турцией и Европой. Также предполагается интеграция товаропроводящих систем пространства ЕАЭС и стран центральной Азии.