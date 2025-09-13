08:44, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5
Шесть казахстанцев выступят в полуфинале ЧМ по боксу
Сегодня пройдут полуфинальные поединки чемпионата мира. Шесть наших боксёров выйдут на ринг. Трое выступят в дневной сессии, трое — в вечерней, передает агентство Kazinform со ссылкой на КФБ.
Дневная сессия — в 16:00
48 кг, 16:00 — 16:30
Назым Кызайбай — Сабина Бобокулова
50 кг, 18:00 — 18:30
Санжар Ташкенбай — Алехандро Кларо Фис
55 кг, 18:40 — 19:10
Махмуд Сабырхан — Лю Чуанг
Вечерняя сессия — в 22:00
51 кг, 22:20 — 22:50
Алуа Балкыбекова — Ксиню Кю
70 кг, 23:00 — 23:30
Торехан Сабырхан — Одэль Камара
70 кг, 23:30 — 00:00
Наталья Богданова — Шантель Рейд.