    08:44, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Шесть казахстанцев выступят в полуфинале ЧМ по боксу

    Сегодня пройдут полуфинальные поединки чемпионата мира. Шесть наших боксёров выйдут на ринг. Трое выступят в дневной сессии, трое — в вечерней, передает агентство Kazinform со ссылкой на КФБ.

    Айбек Оралбай
    Фото: olympic.kz

    Дневная сессия — в 16:00

    48 кг, 16:00 — 16:30

    Назым Кызайбай — Сабина Бобокулова

    50 кг, 18:00 — 18:30

    Санжар Ташкенбай — Алехандро Кларо Фис

    55 кг, 18:40 — 19:10

    Махмуд Сабырхан — Лю Чуанг

    Вечерняя сессия — в 22:00

    51 кг, 22:20 — 22:50

    Алуа Балкыбекова — Ксиню Кю

    70 кг, 23:00 — 23:30

    Торехан Сабырхан — Одэль Камара

    70 кг, 23:30 — 00:00
    Наталья Богданова — Шантель Рейд.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Великобритания Чемпионат мира
    Динара Жусупбекова
