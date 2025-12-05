Определены лучшие продовольственные товары и товары для населения Казахстана

Лауреатов конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» наградил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

В категории «Лучшие товары для населения» награждено ТОО «PAPIRONE» (Алматы), производящее санитарно-гигиеническую продукцию. Основанная в 2020 году компания с численностью более 200 сотрудников использует современное оборудование, стабильно наращивает производственные объёмы и поставляет продукцию на рынок Казахстана и стран СНГ.



Лауреатом также стало ИП «Sem Brand» (Туркестанская область), выпускающее мебель на металлокаркасе. Основанное в 2022 году предприятие выросло до производства с более чем 70 сотрудниками, внедрило стандарты ISO и обеспечивает дистрибуцию через склады в крупных городах страны.



Еще одним награжденным стало ТОО «WEC Trade» (Карагандинская область) — производитель бытовой химии для домашнего и профессионального применения. Компания внедрила системы менеджмента качества ISO, выпускает продукцию с учетом особенностей местных условий и поставляет ее в Казахстан, Россию и Узбекистан.

Фото: Минторговли и интеграции РК

В категории «Лучшие продовольственные товары» награждено ТОО «Асыл дән LTD»(Кызылординская область), выпускающее рис и продукты его переработки. Производство оснащено современным оборудованием, соответствует международным стандартам ISO и осуществляет поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт.



Среди лауреатов ТОО «Айсберг ПВ» (Павлодарская область), производящее замороженные мясные полуфабрикаты. Компания предлагает более 120 наименований продукции из отечественного сырья, использует технологию шоковой заморозки и поставляет продукцию по всей стране и в Россию.



Также отмечено ТОО «Мясоперерабатывающий комплекс „Бижан“ (Акмолинская область), занимающееся переработкой мяса. Предприятие внедрило современные стандарты безопасности пищевой продукции, расширяет каналы сбыта и реализует социальные инициативы в регионе.



Победители могут использовать эмблему премии в рекламных целях в течение четырех лет.

Ранее Глава государства наградил лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз».