    15:11, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Определены лучшие продовольственные товары и товары для населения Казахстана

    В Астане состоялась церемония вручения Премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и Премии «Парыз» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», передает Kazinform со ссылкой на Минторговли и интеграции РК. 

    лучший товар казахстана
    Фото: Минторговли и интеграции РК

    Лауреатов конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» наградил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

    В категории «Лучшие товары для населения» награждено ТОО «PAPIRONE» (Алматы), производящее санитарно-гигиеническую продукцию. Основанная в 2020 году компания с численностью более 200 сотрудников использует современное оборудование, стабильно наращивает производственные объёмы и поставляет продукцию на рынок Казахстана и стран СНГ.

    Лауреатом также стало ИП «Sem Brand» (Туркестанская область), выпускающее мебель на металлокаркасе. Основанное в 2022 году предприятие выросло до производства с более чем 70 сотрудниками, внедрило стандарты ISO и обеспечивает дистрибуцию через склады в крупных городах страны.

    Еще одним награжденным стало ТОО «WEC Trade» (Карагандинская область) — производитель бытовой химии для домашнего и профессионального применения. Компания внедрила системы менеджмента качества ISO, выпускает продукцию с учетом особенностей местных условий и поставляет ее в Казахстан, Россию и Узбекистан.

    лучший товар казахстана
    Фото: Минторговли и интеграции РК

    В категории «Лучшие продовольственные товары» награждено ТОО «Асыл дән LTD»(Кызылординская область), выпускающее рис и продукты его переработки. Производство оснащено современным оборудованием, соответствует международным стандартам ISO и осуществляет поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт.

    Среди лауреатов ТОО «Айсберг ПВ» (Павлодарская область), производящее замороженные мясные полуфабрикаты. Компания предлагает более 120 наименований продукции из отечественного сырья, использует технологию шоковой заморозки и поставляет продукцию по всей стране и в Россию.

    Также отмечено ТОО «Мясоперерабатывающий комплекс „Бижан“ (Акмолинская область), занимающееся переработкой мяса. Предприятие внедрило современные стандарты безопасности пищевой продукции, расширяет каналы сбыта и реализует социальные инициативы в регионе.

    Победители могут использовать эмблему премии в рекламных целях в течение четырех лет.

    Ранее Глава государства наградил лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз». 

    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
