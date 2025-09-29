Оппозиция Молдовы обошла на парламентских выборах партию Санду

Правящая партия, учрежденная президентом Майей Санду, набрала 44,13% голосов после обработки 100% протоколов на участках в стране.

Оппозиционные партии Молдовы опередили на парламентских выборах учрежденную президентом Майей Санду Партию действия и солидарности (ПДС), следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов на участках в стране.

Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок — 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54% голосов.

Более благоприятного для себя результата партии Санду удалось достичь благодаря голосованию на зарубежных участках. По итогам обработки 98,55% протоколов со всех участков, включая зарубежные, ПДС набрала 49,71% голосов, Патриотический блок — 24,43%, «Альтернатива» — 8,04%, «Наша партия» — 6,25%, «Демократия дома» — 5,66%. Таким образом, оппозиция получили 44,38% голосов.

К этим выборам власти Молдовы увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них была отправлена почти четверть избирательных бюллетеней — 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн.

Ранее партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду, по предварительным данным, получила абсолютное большинство мандатов в новом составе молдавского парламента. Когда было подсчитано около 97% голосов, партия «Действие и солидарность» (PAS) набирала 49,7%, что давало ей 54 из 101 места в парламенте.