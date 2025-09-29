На выборах в Молдове победила партия президента Санду — предварительные даные

Когда было подсчитано около 97% голосов, партия «Действие и солидарность» (PAS) набирала 49,7%, что дает ей 54 из 101 места в парламенте.

Это, правда, меньше, чем было у PAS в уходящем составе парламента — 61 депутат.

Еще одна политическая организация, блок «Альтернатива», получит, по предварительным данным, восемь мандатов.

«Патриотический блок», по подсчетам молдавского центризбиркома, собрал около 24,5% голосов, что дает ему 27 депутатских мест.

В «Патриотический блок» входят Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов во главе с другим бывшим президентом Владимиром Ворониным, а также партия «Будущее Молдовы» экс-премьера (в 2011-2008 гг) Василия Тарлева.

Кроме этих трех политических сил, в парламент проходят еще две партии: «Демократия дома» национал-консерватора Василе Костюка, выступающего за объединение Молдовы с Румынией, а также «Наша партия» Ренато Усатого.

Выборы проходили по партийным спискам, для прохождения барьера партии нужно было набрать не менее 5% голосов, блоку — не менее 7%.

В ходе кампании было много скандалов и взаимных обвинений власти и оппозиции в готовящихся фальсификациях. Незадолго до дня голосования были задержаны десятки людей, которых обвинили в том, что они проходили подготовку к организации массовых беспорядков.

Ранее президент Майя Санду в обращении к соотечественникам напомнила, что страна является парламентской республикой, поэтому «на карту поставлена судьба Молдовы», ведь именно законодательный орган определит ее будущее — на кону вступление в ЕС.