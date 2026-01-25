Оползень на острове Ява: погибли 8 человек, более 80 пропали без вести
В результате мощного оползня на индонезийском острове Ява подтверждена гибель как минимум восьми человек, еще свыше 80 жителей остаются пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News.
Стихийное бедствие произошло в субботу в районе Западный Бандунг провинции Западная Ява после нескольких дней непрекращающихся ливней, которые привели к разливу рек и размыву почвы.
Наибольший урон понес поселок Пасир Кунинг — спасатели извлекли там тела восьми погибших, а более 30 жилых домов оказались полностью засыпаны грязью и обломками.
По данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями, поисково-спасательные операции продолжаются: ведутся работы по установлению местонахождения 82 пропавших без вести, при этом 24 человека смогли спастись.
Спасатели и местные жители вручную разбирают завалы в деревне Пасир Лангу. Дороги, сельскохозяйственные угодья и дома покрыты толстым слоем грязи, камней и вырванных с корнем деревьев.
Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями в Западной Яве Тетен Али Мунгку Энгкун сообщил, что экстренные службы были мобилизованы сразу после происшествия. Жители близлежащих районов были эвакуированы из-за высокого риска повторных оползней. По его словам, нестабильность грунта и продолжающиеся дожди значительно осложняют работу спасателей.
Власти обратились к населению районов с повышенной угрозой оползней с призывом сохранять бдительность и незамедлительно покидать опасные зоны при появлении тревожных признаков — шума, движения почвы или других признаков возможной катастрофы.
Ранее сообщалось, что оползни и наводнения в Шри-Ланке унесли жизни 47 человек. Число погибших в результате наводнения и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 442 человек.