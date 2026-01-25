Оползень на острове Ява: погибли 8 человек, более 80 пропали без вести

Стихийное бедствие произошло в субботу в районе Западный Бандунг провинции Западная Ява после нескольких дней непрекращающихся ливней, которые привели к разливу рек и размыву почвы.

Наибольший урон понес поселок Пасир Кунинг — спасатели извлекли там тела восьми погибших, а более 30 жилых домов оказались полностью засыпаны грязью и обломками.

По данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями, поисково-спасательные операции продолжаются: ведутся работы по установлению местонахождения 82 пропавших без вести, при этом 24 человека смогли спастись.

Спасатели и местные жители вручную разбирают завалы в деревне Пасир Лангу. Дороги, сельскохозяйственные угодья и дома покрыты толстым слоем грязи, камней и вырванных с корнем деревьев.

Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями в Западной Яве Тетен Али Мунгку Энгкун сообщил, что экстренные службы были мобилизованы сразу после происшествия. Жители близлежащих районов были эвакуированы из-за высокого риска повторных оползней. По его словам, нестабильность грунта и продолжающиеся дожди значительно осложняют работу спасателей.

Власти обратились к населению районов с повышенной угрозой оползней с призывом сохранять бдительность и незамедлительно покидать опасные зоны при появлении тревожных признаков — шума, движения почвы или других признаков возможной катастрофы.

Ранее сообщалось, что оползни и наводнения в Шри-Ланке унесли жизни 47 человек. Число погибших в результате наводнения и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 442 человек.