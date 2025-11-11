РУ
    16:43, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Оперуполномоченного уволили за взятку в Туркестанской области

    Полицейского из Созакского района подозревают в получении 200 тысяч тенге от местного жителя. За эту сумму он якобы пообещал закрыть глаза на дело о незаконном хранении охотничьего оружия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Штраф за получение взятки заплатит чиновник в Актюбинской области
    Фото: Kazinform

    Операцию по задержанию провели сотрудники департамента Комитета национальной безопасности региона. Во время задержания подозреваемый попытался скрыться, однако его действия были незамедлительно пресечены.

    — Управлением собственной безопасности департамента полиции Туркестанской области совместно с ДКНБ задержан сотрудник районного отдела полиции, подозреваемый в совершении противоправных действий. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    По данному факту проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

    — Решением дисциплинарной комиссии департамента указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также проводится служебная проверка в отношении остальных ответственных должностных лиц. Департамент полиции региона последовательно и системно реализует меры по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников, укреплению служебной дисциплины и обеспечению неукоснительного соблюдения законности среди личного состава, — добавили в ведомстве.

    Ранее сотрудники ДКНБ задержали подполковника полиции в Жамбылской области. По данным следствия, заместитель начальника Сарысуского районного отдела требовал 1,5 миллиона тенге за «покровительство» иностранным рабочим. Полицейский был задержан с поличным.

