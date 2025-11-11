Оперуполномоченного уволили за взятку в Туркестанской области

Операцию по задержанию провели сотрудники департамента Комитета национальной безопасности региона. Во время задержания подозреваемый попытался скрыться, однако его действия были незамедлительно пресечены.

— Управлением собственной безопасности департамента полиции Туркестанской области совместно с ДКНБ задержан сотрудник районного отдела полиции, подозреваемый в совершении противоправных действий. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в ДП Туркестанской области.

По данному факту проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

— Решением дисциплинарной комиссии департамента указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также проводится служебная проверка в отношении остальных ответственных должностных лиц. Департамент полиции региона последовательно и системно реализует меры по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников, укреплению служебной дисциплины и обеспечению неукоснительного соблюдения законности среди личного состава, — добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники ДКНБ задержали подполковника полиции в Жамбылской области. По данным следствия, заместитель начальника Сарысуского районного отдела требовал 1,5 миллиона тенге за «покровительство» иностранным рабочим. Полицейский был задержан с поличным.