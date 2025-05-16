Подполковника полиции в Жамбылской области подозревают в получении взятки

В ДКНБ по Жамбылской области поступило сообщение о вымогательстве денег за покровительство иностранных рабочих. За свою благосклонность полицейский попросил 1,5 млн тенге.

Заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции был задержан с поличным. При личном обыске у подполковника полиции были изъяты незаконно полученные деньги. Сейчас полицейский находится в отделе КНБ Сарысуского района, а по факту происшествия назначено внутреннее служебное расследование.

В департаменте полиции Жамбылской области подтвердили факт задержания сотрудника по подозрению в совершении противоправного.

— Оперативные мероприятия проведены департаментом КНБ совместно с управлением собственной безопасности областного ДП. На данный момент следственные действия продолжаются. Департамент полиции выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в собственных рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте вынесли приговор за вымогательство взяток у водителей большегрузов.

Двух прокуроров задержали в Казахстане по подозрению во взятке.