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    17:05, 16 Май 2025 | GMT +5

    Подполковника полиции в Жамбылской области подозревают в получении взятки

    Полицейского задержали сотрудники ДКНБ в Сарысуском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мчс
    Фото: Kazinform

    В ДКНБ по Жамбылской области поступило сообщение о вымогательстве денег за покровительство иностранных рабочих. За свою благосклонность полицейский попросил 1,5 млн тенге.

    Заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции был задержан с поличным. При личном обыске у подполковника полиции были изъяты незаконно полученные деньги. Сейчас полицейский находится в отделе КНБ Сарысуского района, а по факту происшествия назначено внутреннее служебное расследование.

    В департаменте полиции Жамбылской области подтвердили факт задержания сотрудника по подозрению в совершении противоправного.

    — Оперативные мероприятия проведены департаментом КНБ совместно с управлением собственной безопасности областного ДП. На данный момент следственные действия продолжаются. Департамент полиции выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в собственных рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте вынесли приговор за вымогательство взяток у водителей большегрузов.

    Двух прокуроров задержали в Казахстане по подозрению во взятке.

    Теги:
    Полиция Взятка Жамбылская область КНБ Задержания
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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