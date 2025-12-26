Операторы связи анонсировали повышение тарифов в России

Повышение стоимости объясняют ростом НДС, инфляцией и необходимостью модернизации сетей.

Как сообщает РБК, большинство операторов предупредили своих клиентов о предстоящем повышении, путем рассылки уведомлении. В частности, об этом сообщили, «Т2», «Билайн», «Т Мобайл», «Ростелеком».

«Т2» повышает цены по ряду тарифов с 750 до 900 рублей в месяц. «Билайн» сообщил о введении дополнительной платы за безлимитный интернет в 4,5 рубля в сутки и о «обновлении» стоимости ряда других услуг. «Т Мобайл» — повышает цены на связь с 449 до 709 рублей в месяц. «Ростелеком» увеличил сборы за домашний интернет на 60 рублей.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что проверит информацию о росте цен на услуги. В ведомстве отметили, что примут соответствующие меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.

