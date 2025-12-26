РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Операторы связи анонсировали повышение тарифов в России

    С 2026 года в России ожидается повышение стоимости услуг мобильной связи и интернета. Об этом предупредили крупные российские операторы связи, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на российские СМИ.

    Операторы связи анонсировали повышение тарифов в России
    Фото: picture alliance/Bildagentur-online/Blend Images

    Повышение стоимости объясняют ростом НДС, инфляцией и необходимостью модернизации сетей.

    Как сообщает РБК, большинство операторов предупредили своих клиентов о предстоящем повышении, путем рассылки уведомлении. В частности, об этом сообщили, «Т2», «Билайн», «Т Мобайл», «Ростелеком».

    «Т2» повышает цены по ряду тарифов с 750 до 900 рублей в месяц. «Билайн» сообщил о введении дополнительной платы за безлимитный интернет в 4,5 рубля в сутки и о «обновлении» стоимости ряда других услуг. «Т Мобайл» — повышает цены на связь с 449 до 709 рублей в месяц. «Ростелеком» увеличил сборы за домашний интернет на 60 рублей.

    В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что проверит информацию о росте цен на услуги. В ведомстве отметили, что примут соответствующие меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.

    Ранее сообщалось, что в России со следующего года повысят НДС до 22%. 

    Мы также писали о том, что Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsАрр в России.

    Почему мобильная связь дорожает в Казахстане — читайте здесь

    Теги:
    Цена Связь, ТВ, IT Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают