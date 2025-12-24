Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsАрр в России

При этом мессенджер остается самым популярным в России, число его уникальных пользователей достигает около 100 млн.

В РКН отмечают, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, пока не будут выполнены требования российского законодательства.

— Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Ограничения носят поэтапный характер, чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Процесс «деградации» звонков был начат еще в августе. Также СМИ сообщали, что с 22 декабря скорость работы мессенджера в России упала на 70–80%.

Пользователи периодически жалуются на сбои в работе. По данным мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, неполадки наблюдаются сразу в нескольких регионах.

Как пишет Reuters, разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям.

Ранее сообщалось, что запуск российского мессенджера «Молния» отложили до 2026 года, изначальный срок был сентябрь этого года.