    13:52, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsАрр в России

    Роскомнадзор (РКН) продолжает последовательно ограничивать работу WhatsApp, при этом допускается полная его блокировка, причиной называется системные нарушения российского законодательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsАрр в России
    Фото: Москва 24

    При этом мессенджер остается самым популярным в России, число его уникальных пользователей достигает около 100 млн.

    В РКН отмечают, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, пока не будут выполнены требования российского законодательства.

    — Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — говорится в заявлении Роскомнадзора. 

    Ограничения носят поэтапный характер, чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Процесс «деградации» звонков был начат еще в августе.  Также СМИ сообщали, что с 22 декабря скорость работы мессенджера в России упала на 70–80%.

    Пользователи периодически жалуются на сбои в работе. По данным мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, неполадки наблюдаются сразу в нескольких регионах.

    Как пишет Reuters, разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. 

    Ранее сообщалось, что запуск российского мессенджера «Молния» отложили до 2026 года, изначальный срок был сентябрь этого года. 

    Бекбау Тайманов
    Автор
