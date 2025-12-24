Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsАрр в России
Роскомнадзор (РКН) продолжает последовательно ограничивать работу WhatsApp, при этом допускается полная его блокировка, причиной называется системные нарушения российского законодательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
При этом мессенджер остается самым популярным в России, число его уникальных пользователей достигает около 100 млн.
В РКН отмечают, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, пока не будут выполнены требования российского законодательства.
— Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — говорится в заявлении Роскомнадзора.
Ограничения носят поэтапный характер, чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Процесс «деградации» звонков был начат еще в августе. Также СМИ сообщали, что с 22 декабря скорость работы мессенджера в России упала на 70–80%.
Пользователи периодически жалуются на сбои в работе. По данным мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, неполадки наблюдаются сразу в нескольких регионах.
Как пишет Reuters, разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям.
Ранее сообщалось, что запуск российского мессенджера «Молния» отложили до 2026 года, изначальный срок был сентябрь этого года.