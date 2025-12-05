Новый мессенджер «Молния» запустят в России в 2026 году
Запуск российского мессенджера «Молния» отложили до начала 2026 года, изначальный срок был сентябрь этого года, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на ТАСС.
Причины переноса запуска мессенджера представители платформы не называют.
Приложение является совместной разработкой российской «Ред софт» и китайской Passion.
«Молния» представляет собой единую платформу, которая включает в себя возможности коммуникаций, социальный контент, платежи, трансграничную торговлю и сервисы для бизнеса. Сервис разрабатывается как функциональное решение, ориентированное на быстро растущий российско-китайский турпоток, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность, отметили в пресс-службе мессенджера.
— Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве, — заявил гендиректор ООО «Молния» Михаил Толпышкин.
Компания «Молния» была учреждена в 2025 году для поддержки развития одноименной экосистемы бизнес и социальных сервисов, а также для развития нового супер-приложения. ООО «Молния» будет курировать все аспекты развития нового сервиса — от социальных составляющих до бизнес-функций и работы с контентом.
