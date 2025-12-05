РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:05, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый мессенджер «Молния» запустят в России в 2026 году

    Запуск российского мессенджера «Молния» отложили до начала 2026 года, изначальный срок был сентябрь этого года, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на ТАСС.

    смартфон, телефон, соцсети, мошенничество
    Фото: Kazinform

    Причины переноса запуска мессенджера представители платформы не называют.

    Приложение является совместной разработкой российской «Ред софт» и китайской Passion.

    «Молния» представляет собой единую платформу, которая включает в себя возможности коммуникаций, социальный контент, платежи, трансграничную торговлю и сервисы для бизнеса. Сервис разрабатывается как функциональное решение, ориентированное на быстро растущий российско-китайский турпоток, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность, отметили в пресс-службе мессенджера.

    — Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве, — заявил гендиректор ООО «Молния» Михаил Толпышкин.

    Компания «Молния» была учреждена в 2025 году для поддержки развития одноименной экосистемы бизнес и социальных сервисов, а также для развития нового супер-приложения. ООО «Молния» будет курировать все аспекты развития нового сервиса — от социальных составляющих до бизнес-функций и работы с контентом. 

    Ранее сообщалось, что Россия отменила визы для граждан Китая. 

     

