Россия отменила визы для граждан Китая

Это следует из вступившего в силу указа президента РФ Владимира Путина.

Согласно положениям документа, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать и находиться на территории России без виз сроком до 30 дней. Данная возможность предоставляется на условиях взаимности и распространяется на поездки с гостевой или деловой целью, туристические визиты, участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также на транзитный проезд через страну. Основанием для безвизового въезда и выезда является действующий паспорт гражданина КНР.

При этом такая мера не распространяется на граждан Китая, которые въезжают в РФ для работы, обучения, проживания, или для осуществляющих международные автомобильные перевозки в качестве водителей, членов экипажа, экспедиторов или же сопровождающих такие машины в качестве переводчиков.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.

С 10 ноября 2023 года согласно Соглашению о взаимном освобождении от визовых требований, между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим.

Ранее мы писали, что Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран.