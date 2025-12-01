РУ
    Россия отменила визы для граждан Китая

    Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Это следует из вступившего в силу указа президента РФ Владимира Путина. 

    Согласно положениям документа, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать и находиться на территории России без виз сроком до 30 дней. Данная возможность предоставляется на условиях взаимности и распространяется на поездки с гостевой или деловой целью, туристические визиты, участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также на транзитный проезд через страну. Основанием для безвизового въезда и выезда является действующий паспорт гражданина КНР.

    При этом такая мера не распространяется на граждан Китая, которые въезжают в РФ для работы, обучения, проживания, или для осуществляющих международные автомобильные перевозки в качестве водителей, членов экипажа, экспедиторов или же сопровождающих такие машины в качестве переводчиков.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.

    С 10 ноября 2023 года согласно Соглашению о взаимном освобождении от визовых требований, между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим.

    Ранее мы писали, что Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран.

     

