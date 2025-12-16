Опасный вираж: как тренируются шорт-трекисты в Костанайской области

Как проходят тренировки

Состав спортсменов отрабатывает свои тренировки на базе Костаная и Рудного. Тренировочный процесс удалось посмотреть в спорткомплексе «Горняк» в городе Рудном — здесь воспитанников самых разных возрастов готовит на льду старший тренер-преподаватель ДЮСШ № 3 Илья Коробейников. Сам он занимается шорт-треком более двух десятилетий. Сначала — как спортсмен, затем — как тренер.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Я начал заниматься шорт-треком в 2000 году. В 2011 году получил травму и после этого перешел на тренерскую работу. Получается, что уже больше 20 лет моя жизнь связана с этим видом спорта, — говорит тренер.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По его словам, заниматься шорт-треком можно с раннего возраста. Многие родители приводят детей уже с четырех лет.

— Сначала это базовые навыки — катание, координация, игровые упражнения. Постепенно ребенок переходит к более серьезным тренировкам, — отметил он.

Шорт-трек и конькобежный спорт существенно различаются между собой, несмотря на то, что в обществе иногда путают эти дисциплины.

— Это тоже скоростное катание на коньках, но не на большой 400-метровой дорожке. Мы катаемся в стандартной хоккейной коробке 60 на 30 метров, длина круга — 111 метров. Здесь все динамичнее и быстрее. Отличаются и сами коньки — у нас жесткая фиксация лезвий на ботинках — это необходимо для уверенного прохождения поворотов и высоких скоростей, — объясняет тренер.

Здесь тренируются и чемпионы

Сейчас в группе тренируются дети разного возраста — от начинающих до спортсменов, выступающих на республиканском уровне.

— Мы делим группы по степени подготовки. Есть младшие, есть ребята, которые уже участвуют в чемпионатах Казахстана. Возраст — примерно от 10 лет и старше, самой взрослой спортсменке сейчас 18 лет, — говорит он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Многие воспитанники рудненской школы сегодня выступают за национальную сборную. Например, Полина Омельчук, Глеб Ивченко — все они начинали здесь, в Рудном. Еще одним костанайским спортсменом, чье имя прозвучало на весь мир, стал Денис Никиша — в марте 2024 года он завоевал историческую медаль на Чемпионате мира по шорт-треку.

— Мы тренируемся шесть раз в неделю, один день — выходной. Перед льдом обязательно разминка, установка защитных матов. На льду работаем над выносливостью и скоростью, после — сухая подготовка, силовые и технические упражнения, — говорит тренер.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Жесткого отбора для новичков нет, однако тренеры обращают внимание на базовые физические данные. Это координация, гибкость, как ребенок чувствует свое тело.

— Бывает, что сначала данных не видно, но в процессе тренировок ребенок раскрывается, — отмечает специалист.

Сегодня в секции стабильно тренируются 16–20 детей. При этом, как признает тренер, не все остаются в спорте надолго. Например, в подростковом возрасте интересы меняются, бывает выгорание — поэтому главная задача тренера, услышать спортсмена и помочь ему сделать правильный выбор.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Говоря о материально-технической базе, он отметил, что со льдом проблем нет, а вот экипировка остается одной из главных сложностей. Но, общими усилиями спортивной школы и родительского комитета все эти вопросы решаются.

— Перспективы у шорт-трека в регионе, высокие, потолка здесь нет. Костанайская область всегда входила в тройку сильнейших в стране. Основная конкуренция — с Западно-Казахстанской областью и Астаной, — подчеркивает тренер.

Что дает шорт-трек

Своей историей до начала тренировки успела поделиться 18-летняя София Симакова. Она пришла в шорт-трек еще в детстве — выбор был интуитивным, здесь ей спорт сразу показался необычным и интересным.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Сначала просто в детстве понравился. Тогда он не был особо популярным ни в городе, ни в стране, поэтому и привлек внимание, — рассказывает спортсменка.

Говоря о результатах, она оценивает свой путь спокойно и без громких заявлений, отмечая, что все самое важное еще впереди.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Пока успехи не прям большие, но цели есть, планы есть, мы работаем, — говорит она.

Соревнуется спортсменка на всех дистанциях, однако лучше всего ей даются короткие, спринтерские забеги. А вот главным в этом виде спорта София считает не только скорость, но и постоянное напряжение, которое требует быстрого принятия решений.

— Мне нравится азарт. Это контактный спорт, здесь постоянно нужно думать, быстро реагировать и проявлять себя, — объясняет она.

Тренировочный процесс у шорт-трекистов насыщенный. Во время раскатки удается записать еще одну спортсменку — Анастасию Назаеву. Девушка посвятила спорту более 11 лет и останавливаться на этом не собирается.

— Мне нравится скорость и азарт. Соперники всегда достойные, всегда есть конкуренция, — говорит спортсменка.

Она также выступает на всех дистанциях, но в отличие от предшественницы, предпочитает более длинные забеги.

— Бегаю все дистанции, но больше нравятся тысяча и полторы тысячи метров. Спринт на 500 метров — не мое, — поясняет спортсменка.

Соревноваться ей доводилось не только в родном регионе, но и за его пределами (Астане) и за рубежом (России). При этом, по словам Анастасии, лед в Рудном по качеству не уступает столичным аренам.

К слову, несмотря на контактный характер шорт-трека, серьезных травм у спортсменки пока не было, хотя определенная осторожность присутствует всегда.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Можно упасть даже на небольшой скорости и получить травму, особенно в контакте. Поэтому у нас много защитной экипировки, — говорит Анастасия.

После раскатки у спортсменов перерыв и начинается забег на дистанции. 16-летний спортсмен Максим Чикинов занимается шорт-треком с 2010-х годов. Несмотря на сложности, интерес к спорту не пропадает: Максиму нравится соревновательный дух, возможность проверить себя на выносливость и силу, а главное — побеждать.

За годы занятий он уже становился чемпионом Казахстана, выполнил норматив кандидата в мастера спорта и в ближайшее время планирует подтвердить звание мастера спорта.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Сегодня шорт-трек в Костанайской области остается стабильным и востребованным видом спорта. Ежедневная работа на льду, участие в соревнованиях и постепенный рост результатов позволяют говорить о том, что у этого направления есть устойчивые перспективы и потенциал для дальнейшего развития.

