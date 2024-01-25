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    17:42, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Я была очень счастлива - бронзовый призер зимней юношеской Олимпиады Полина Омельчук

    Полина Омельчук
    Фото: из личного архива Полины Омельчук

    В Корее проходят зимние юношеские Олимпийские игры-2024, где рудничанка Полина Омельчук завоевала бронзовую медаль по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Корреспондент агентства Kazinform побеседовала с девушкой и узнала об эмоциях и переживаниях призерки. 

    Девушка буквально на днях отпраздновала 17-летие. Она живет в Рудном. В спорт пришла в 7 лет - родители привели ее в ледовый дворец, с тех пор любовь к конькам и скорости остались с ней.

    Полина Омельчук
    Фото: из личного архива Полины Омельчук

    - Сейчас мы тренируемся в столице, в ледовом дворце «Алау». Собственно, и перед стартами, все основные тренировки провели здесь. Получили спецформу и отправились на соревнования, - рассказала девушка.

    Полина Омельчук
    Фото: из личного архива Полины Омельчук

    О подготовке рассказал и ее наставник Илья Коробейников.

    - Подготовка шла совместно с юниорской сборной РК, в плане подготовки также было участие в этапах Кубка мира среди юниоров. В декабре и перед выездом в Корею девушки готовились в Астане, - отметил тренер.

    Для Полины это первая крупная победа такого уровня. Гордость - это лишь маленькая часть спектра эмоций, которые она испытывает.

    Полина Омельчук
    Фото: из личного архива Полины Омельчук

    - Я была очень счастлива. Эмоции переполняли. Я горжусь тем, что смогла показать Казахстан на пьедестале. Совсем немного отделило меня от победы, но это только начало большого пути. К слову, хочу отметить своих соперниц - наиболее сильными мне показались представительницы Китая, Кореи и Нидерландов, - отметила рудничанка.

    Полина Омельчук
    Фото: из личного архива Полины Омельчук

     

    Также она поделилась секретом победного выступления. По ее словам, успех заключался в сильной подготовке и ориентире на своего спортивного кумира
    Ксандры Вельцебоэр. Полина даже делала заметки, потом отрабатывала их на льду.

    Теперь в планах у юной спортсменки завоевать олимпийскую медаль высшей пробы.

    Полина Омельчук
    Фото: из личного архива Полины Омельчук
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Костанайская область Канвон-2024 Шорт-трек
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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