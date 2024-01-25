Я была очень счастлива - бронзовый призер зимней юношеской Олимпиады Полина Омельчук

В Корее проходят зимние юношеские Олимпийские игры-2024, где рудничанка Полина Омельчук завоевала бронзовую медаль по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Корреспондент агентства Kazinform побеседовала с девушкой и узнала об эмоциях и переживаниях призерки.

Девушка буквально на днях отпраздновала 17-летие. Она живет в Рудном. В спорт пришла в 7 лет - родители привели ее в ледовый дворец, с тех пор любовь к конькам и скорости остались с ней.

Фото: из личного архива Полины Омельчук

- Сейчас мы тренируемся в столице, в ледовом дворце «Алау». Собственно, и перед стартами, все основные тренировки провели здесь. Получили спецформу и отправились на соревнования, - рассказала девушка.

Фото: из личного архива Полины Омельчук

О подготовке рассказал и ее наставник Илья Коробейников.

- Подготовка шла совместно с юниорской сборной РК, в плане подготовки также было участие в этапах Кубка мира среди юниоров. В декабре и перед выездом в Корею девушки готовились в Астане, - отметил тренер.

Для Полины это первая крупная победа такого уровня. Гордость - это лишь маленькая часть спектра эмоций, которые она испытывает.

Фото: из личного архива Полины Омельчук

- Я была очень счастлива. Эмоции переполняли. Я горжусь тем, что смогла показать Казахстан на пьедестале. Совсем немного отделило меня от победы, но это только начало большого пути. К слову, хочу отметить своих соперниц - наиболее сильными мне показались представительницы Китая, Кореи и Нидерландов, - отметила рудничанка.

Фото: из личного архива Полины Омельчук

Также она поделилась секретом победного выступления. По ее словам, успех заключался в сильной подготовке и ориентире на своего спортивного кумира

Ксандры Вельцебоэр. Полина даже делала заметки, потом отрабатывала их на льду.

Теперь в планах у юной спортсменки завоевать олимпийскую медаль высшей пробы.