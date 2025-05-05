«Он был еще жив»: свидетельница описала избиение Шерзата Болата

В ходе заседания дала показания жительница Талгара Наргиза Незамидинова, чей дом находится рядом с магазином «Камажай», где в ночь с 3 на 4 октября 2024 года произошла драка. Она рассказала, что ей довелось увидеть в ту ночь.

Отвечая на вопросы суда, женщина пояснила, что не знакома с подсудимыми, а потерпевших знала лишь как продавцов местного магазина.

— Я спала и проснулась от шума. Точное время не смотрела — легла рано. Услышала голос мамы, она кричала: «Сынок!» Затем Шерзат побежал вперед, за ним — его дядя. В этот момент я услышала чей-то голос, кто-то резко сказал: «Стреляй» (кто именно был — она не может показать). Он стоял возле магазина, был в тёмной одежде. После этого мама побежала следом, за ней — несколько парней. Потом мама начала заслонять Шерзата, а я увидела, как по его голове наносят удары кулаками, дубинкой или каким-то предметом. Точно не знаю, было далеко, — рассказала она.

В суде прокурор зачитала показания свидетельницы, которые та дала следствию в октябре прошлого года. В них говорилось, что она якобы видела, как парень худощавого телосложения в кепке несколько раз наносил удары ножом.

— Сначала я думала, что он бьет кулаками, а про нож я сказала уже позже — когда услышала об этом от других. Допросы проходили спустя несколько дней после происшествия. Тогда я говорила, что это был нож. Парень был в красной кепке, худощавый, — уточнила в суде свидетельница.

Она также рассказала, что видела, как один из участников драки длинным предметом наносил удары Шерзату, а рядом с ним в этот момент находилась мать, которая пыталась закрыть его собой.

Кроме этого, с окна своего дома она заметила девушку со светлыми волосами, которая шла к магазину с каким-то парнем.

— Я выбежала на улицу уже после того, как все разъехались, — добавила она.

Адвокат потерпевшего задал уточняющий вопрос, видела ли она момент нанесения удара ножом.

— Я сказала про нож после того, как услышала это от других. Я думала, что худощавый парень в кепке бил Шерзата кулаками, — вновь повторила свидетельница.

По словам свидетельницы, она узнала Шерзата только тогда, когда подбежала к нему. В тот момент он еще был жив и лежал на земле. Также она обратила внимание, что Нурканат Гаипаев находился там и тоже был в сознании.

Адвокаты подсудимых попросили уточнить, видела ли она, как худощавый парень в кепке наносил удары ножом. На это свидетельница ответила, что не может сказать с уверенностью. Сначала ей показалось, что били руками, затем она услышала от других, что был нож, и уже после этого говорила о ноже.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, Еркебулан Токтарбай, Жанибек Амиракын, Даурен Курамысов, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета.

В суде выступили бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата.

Отец Шерзата Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках.

Также К. Нурымов озвучил свою версию событий трагической ночи. Он просил впредь не беспокоить его семью.

Были озвучены, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.