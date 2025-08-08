Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли

Как сообщили в пресс-службе Правительства, в 2025 году в рамках Года рабочих профессий по поручению Президента в систему государственных наград впервые введено почетное звание «Заслуженный строитель Казахстана».

Фото: t.me/KZgovernment

- Глава государства подчеркивает приоритетность развития человеческого капитала. И объявленный Президентом Год рабочих профессий призван повысить престиж человека труда. Люди, добившиеся успеха честным и упорным трудом, всегда должны пользоваться уважением и почетом. Это – яркое проявление государственной оценки и реальной поддержки вашего труда. Со стороны Правительства и впредь будет уделяться приоритетное внимание повышению инвестиционной привлекательности отечественной строительной отрасли, развитию необходимой инфраструктуры и созданию благоприятных условий для бизнеса. Мы продолжим создавать условия для внедрения новых технологий и повышения профессиональных стандартов, - подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: t.me/KZgovernment

В ходе выступления Премьер-министр подчеркнул значимость строительного сектора в обеспечении экономического роста страны.

На сегодня доля отрасли в ВВП Казахстана достигает 6%. По итогам прошлого года в эксплуатацию было введено более 19 млн м2, в том числе свыше 170 тыс. жилых объектов. В первом полугодии текущего года – более 120 школ и детских садов, 30 объектов здравоохранения. В целом объем строительных работ с начала 2025 года вырос на 18 %.

Фото: t.me/KZgovernment

В рамках исполнения поставленных Президентом задач по модернизации строительных процессов разработан новый Строительный кодекс, в котором отражены актуальные подходы по внедрению цифровых решений, устранению бюрократических барьеров и укреплению кадрового потенциала отрасли.

От имени награжденных с ответным словом выступили Кайсар Омаров и Бауыржан Махан. Работники строительного сектора выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда и внимание к развитию рабочих профессий.

- В преддверии наступающего праздника хотелось высказать огромную благодарность Главе государства за то, что знак «Заслуженный строитель Казахстана» вновь стал государственной наградой. Это говорит об особом отношении к нам, строителям, - отметил Кайсар Омаров, награжденный почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы». - Сегодняшнее награждение – результат многолетнего труда и огромная честь для всех представителей строительной отрасли. Мы признательны поддержке, оказываемой Главой государства строительной отрасли и выражаем ему искреннюю благодарность. Мира и спокойствия нашей стране! Всех с Днем строителя!», - добавил инженер технического контроля ТОО «CAPITAL GROUP ST» Бауыржан Махан.

За вклад в развитие строительной отрасли вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

Ранее сообщалось о том, что в Астане готовят масштабные изменения в Генеральный план города до 2035 года. В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассказали, какие новые объекты появятся в столице.