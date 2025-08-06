Национальный дом культуры и конноспортивный клуб: что появится в Астане по новому Генплану
В Астане готовят масштабные изменения в Генеральный план города до 2035 года. В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассказали, какие новые объекты появятся в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ведомстве отмечают, что необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план сегодня обусловлена:
- ростом инвестиционной привлекательности города;
- изменениями в нормативных требованиях о соответствии градостроительных документов всех уровней в базе Автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра;
- новыми проектными решениями в транспортной инфраструктуре, направленными на решение проблем с пробками;
- увеличением рекреационных территорий и развития общественных пространств;
- созданию комфортной городской среды.
Всего предложено для рассмотрения более 125 проектов в соответствии с запросами инвесторов по таким направлениям, как туризм, логистика, пищевая промышленность, медицина, образование, спорт, гостиничный бизнес, бизнес-центры.
— Порядка 30 предлагаемых проектов направлены на строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, образовательных центров, студенческих общежитий, медицинских центров, строительство парка отдыха с бассейном, национального дома культуры, спортивных центров. Также предлагается проект по строительству базы отдыха и конноспортивного клуба, санатория для людей с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос агентства.
Кроме того, в обновленном Генплане учтены проектные решения по размещению знаковых административных объектов государственного значения, в том числе:
- Дом приемов — на территории Президентского парка;
- Дворец Республики в районе пересечения улиц Ф. Оңғарсыновой и проспект Аль-Фараби;
- Здание филиала Московского государственного института международных отношений в районе шоссе Қарқаралы;
- Технический университет в районе шоссе Қарқаралы;
- Здание Высшей аудиторской палаты РК на пересечении улиц Керей, Жәнібек хандар и Орал.
Напомним, что в 2024 году Правительство РК утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы.
Ранее мы писали, когда достроят Линейный парк и президентскую библиотеку в Астане.