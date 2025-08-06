РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 06 Август 2025 | GMT +5

    Национальный дом культуры и конноспортивный клуб: что появится в Астане по новому Генплану

    В Астане готовят масштабные изменения в Генеральный план города до 2035 года. В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассказали, какие новые объекты появятся в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    В ведомстве отмечают, что необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план сегодня обусловлена:

    • ростом инвестиционной привлекательности города;
    • изменениями в нормативных требованиях о соответствии градостроительных документов всех уровней в базе Автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра;
    • новыми проектными решениями в транспортной инфраструктуре, направленными на решение проблем с пробками;
    • увеличением рекреационных территорий и развития общественных пространств; 
    • созданию комфортной городской среды.

    Всего предложено для рассмотрения более 125 проектов в соответствии с запросами инвесторов по таким направлениям, как туризм, логистика, пищевая промышленность, медицина, образование, спорт, гостиничный бизнес, бизнес-центры.

    — Порядка 30 предлагаемых проектов направлены на строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, образовательных центров, студенческих общежитий, медицинских центров, строительство парка отдыха с бассейном, национального дома культуры, спортивных центров. Также предлагается проект по строительству базы отдыха и конноспортивного клуба, санатория для людей с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос агентства.

    Кроме того, в обновленном Генплане учтены проектные решения по размещению знаковых административных объектов государственного значения, в том числе:

    • Дом приемов — на территории Президентского парка;
    • Дворец Республики в районе пересечения улиц Ф. Оңғарсыновой и проспект Аль-Фараби;
    • Здание филиала Московского государственного института международных отношений в районе шоссе Қарқаралы;
    • Технический университет в районе шоссе Қарқаралы;
    • Здание Высшей аудиторской палаты РК на пересечении улиц Керей, Жәнібек хандар и Орал.

    Напомним, что в 2024 году Правительство РК утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы.

    Ранее мы писали, когда достроят Линейный парк и президентскую библиотеку в Астане.

    Теги:
    Астана Строительство Генплан Астаны
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают