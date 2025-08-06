Национальный дом культуры и конноспортивный клуб: что появится в Астане по новому Генплану

В ведомстве отмечают, что необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план сегодня обусловлена:

ростом инвестиционной привлекательности города;

изменениями в нормативных требованиях о соответствии градостроительных документов всех уровней в базе Автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра;

новыми проектными решениями в транспортной инфраструктуре, направленными на решение проблем с пробками;

увеличением рекреационных территорий и развития общественных пространств;

созданию комфортной городской среды.

Всего предложено для рассмотрения более 125 проектов в соответствии с запросами инвесторов по таким направлениям, как туризм, логистика, пищевая промышленность, медицина, образование, спорт, гостиничный бизнес, бизнес-центры.

— Порядка 30 предлагаемых проектов направлены на строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, образовательных центров, студенческих общежитий, медицинских центров, строительство парка отдыха с бассейном, национального дома культуры, спортивных центров. Также предлагается проект по строительству базы отдыха и конноспортивного клуба, санатория для людей с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос агентства.

Кроме того, в обновленном Генплане учтены проектные решения по размещению знаковых административных объектов государственного значения, в том числе:

Дом приемов — на территории Президентского парка;

Дворец Республики в районе пересечения улиц Ф. Оңғарсыновой и проспект Аль-Фараби;

Здание филиала Московского государственного института международных отношений в районе шоссе Қарқаралы;

Технический университет в районе шоссе Қарқаралы;

Здание Высшей аудиторской палаты РК на пересечении улиц Керей, Жәнібек хандар и Орал.

Напомним, что в 2024 году Правительство РК утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы.

Ранее мы писали, когда достроят Линейный парк и президентскую библиотеку в Астане.