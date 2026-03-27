Олжас Бектенов принял участие в акции «Мөлдір бұлақ» в Туркестанской области

Как сообщает пресс-служба Правительства, совместно с местными жителями и активистами проведены работы по очистке истока, благоустройству прилегающей территории, высадке саженцев деревьев. Общая площадь территории родника составляет 3,5 га, исторический период источника датируется XVII–XVIII веками.

Фото: Правительство РК

Заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков доложил, что в целом по региону в ближайшее время планируется расчистить порядка 1,5 тыс. родников.

В целом масштабная экологическая акция «Мөлдір бұлақ» стартовала 23 марта. На первом этапе работы по очистке и благоустройству охватят 29 родников в шести регионах страны — Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Жетісу и Шымкенте. Второй этап запланирован на апрель и пройдет в остальных регионах. Проводится каптаж, очистка и благоустройство родников, очистка прилегающих территорий, вывоз мусора, а также мероприятия по повышению экологической культуры и водной грамотности населения. На сегодня в экологических мероприятиях задействовано свыше 3,8 тыс. человек. Особое внимание уделяется участию молодежи, что способствует формированию экологической культуры, бережного отношения к водным ресурсам и вовлечению подрастающего поколения в природоохранную деятельность.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, работа по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов ведется на системной основе. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов. Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит инвентаризацию родников: по предварительным данным определены 711 потенциальных родников, также по архивным материалам сформирована карта 2772 родников.

В целом, реализация экологических инициатив направлена на сохранение природных источников воды, повышение экологической культуры населения и бережное отношение к водным ресурсам.

