РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:29, 26 Март 2026 | GMT +5

    Олжас Бектенов принял участие в акции «Мөлдір бұлақ» в Туркестанской области

    Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в работах по очистке и благоустройству родника «Ақ-Ата» в селе Акбулак Сайрамского района Туркестанской области в рамках инициативы «Таза Қазақстан», передает Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Как сообщает пресс-служба Правительства, совместно с местными жителями и активистами проведены работы по очистке истока, благоустройству прилегающей территории, высадке саженцев деревьев. Общая площадь территории родника составляет 3,5 га, исторический период источника датируется XVII–XVIII веками.

    Заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков доложил, что в целом по региону в ближайшее время планируется расчистить порядка 1,5 тыс. родников.

    В целом масштабная экологическая акция «Мөлдір бұлақ» стартовала 23 марта. На первом этапе работы по очистке и благоустройству охватят 29 родников в шести регионах страны — Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Жетісу и Шымкенте. Второй этап запланирован на апрель и пройдет в остальных регионах. Проводится каптаж, очистка и благоустройство родников, очистка прилегающих территорий, вывоз мусора, а также мероприятия по повышению экологической культуры и водной грамотности населения. На сегодня в экологических мероприятиях задействовано свыше 3,8 тыс. человек. Особое внимание уделяется участию молодежи, что способствует формированию экологической культуры, бережного отношения к водным ресурсам и вовлечению подрастающего поколения в природоохранную деятельность.

    По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, работа по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов ведется на системной основе. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов. Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит инвентаризацию родников: по предварительным данным определены 711 потенциальных родников, также по архивным материалам сформирована карта 2772 родников.

    В целом, реализация экологических инициатив направлена на сохранение природных источников воды, повышение экологической культуры населения и бережное отношение к водным ресурсам.

    — Инициатива Главы государства по бережному отношению к природе благодаря поддержке граждан получила должное правовое закрепление на уровне Конституции. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Мероприятия «Таза Қазақстан» стали общенациональным движением, объединив усилия общественности и государства. Это пример действенного созидательного патриотизма. Сегодня акция не ограничивается только субботниками и посадкой деревьев. «Мөлдір бұлақ» расширяет границы, охватывая природные родники и водоемы, и поднимая важность вопросов рационального использования водных ресурсов на уровень широкой общественности, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Теги:
    Таза Қазақстан Правительство РК Туркестанская область Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают