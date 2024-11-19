Олжас Бектенов поручил с 1 декабря приступить к выдаче займов фермерам

Бектенов отметил, что важными для аграриев являются вопросы льготного финансирования и выгодного сбыта продукции.

— Мы уже говорили о необходимости раннего финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2025 года. Поручаю Министерству сельского хозяйства и холдингу «Байтерек» оперативно сформировать пул заявок и с 1 декабря приступить к выдаче займов аграриям. Осталось 10 дней, нужно ускорить работы. Продкорпорации необходимо обеспечить прямой закуп зерна у фермеров по приемлемым ценам, — сказал Премьер-министр.

Кроме того, по его словам, для обеспечения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции необходимо повышать уровень ее переработки.

— До 2027 года в агросекторе запланирована реализация свыше 700 проектов на сумму порядка 2,3 трлн тенге. Это позволит исполнить поручение Президента по доведению доли переработки до 70%. Министерство сельского хозяйство и акимы регионов должны держать на строгом контроле все эти проекты и сопровождать их до выхода на полную производственную мощность, — отметил Олжас Бектенов.

Ранее в Минсельхозе ответили, будет ли массовая пролонгация кредитов для фермеров.

О перспективах и перипетиях сельского хозяйства нашей страны — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform Владимира Курятова.