Олжас Бектенов поручил с 1 декабря приступить к выдаче займов фермерам
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений для достижения поставленных Президентом целей по укреплению АПК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Бектенов отметил, что важными для аграриев являются вопросы льготного финансирования и выгодного сбыта продукции.
— Мы уже говорили о необходимости раннего финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2025 года. Поручаю Министерству сельского хозяйства и холдингу «Байтерек» оперативно сформировать пул заявок и с 1 декабря приступить к выдаче займов аграриям. Осталось 10 дней, нужно ускорить работы. Продкорпорации необходимо обеспечить прямой закуп зерна у фермеров по приемлемым ценам, — сказал Премьер-министр.
Кроме того, по его словам, для обеспечения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции необходимо повышать уровень ее переработки.
— До 2027 года в агросекторе запланирована реализация свыше 700 проектов на сумму порядка 2,3 трлн тенге. Это позволит исполнить поручение Президента по доведению доли переработки до 70%. Министерство сельского хозяйство и акимы регионов должны держать на строгом контроле все эти проекты и сопровождать их до выхода на полную производственную мощность, — отметил Олжас Бектенов.
Ранее в Минсельхозе ответили, будет ли массовая пролонгация кредитов для фермеров.
О перспективах и перипетиях сельского хозяйства нашей страны — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform Владимира Курятова.