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    11:14, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Олжас Бектенов поручил с 1 декабря приступить к выдаче займов фермерам

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений для достижения поставленных Президентом целей по укреплению АПК, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    льготное кредитование сельского хозяйства банками
    Фото: Kazinform; a2seven.ru

    Бектенов отметил, что важными для аграриев являются вопросы льготного финансирования и выгодного сбыта продукции.

    — Мы уже говорили о необходимости раннего финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2025 года. Поручаю Министерству сельского хозяйства и холдингу «Байтерек» оперативно сформировать пул заявок и с 1 декабря приступить к выдаче займов аграриям. Осталось 10 дней, нужно ускорить работы. Продкорпорации необходимо обеспечить прямой закуп зерна у фермеров по приемлемым ценам, — сказал Премьер-министр.

    Кроме того, по его словам, для обеспечения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции необходимо повышать уровень ее переработки.

    — До 2027 года в агросекторе запланирована реализация свыше 700 проектов на сумму порядка 2,3 трлн тенге. Это позволит исполнить поручение Президента по доведению доли переработки до 70%. Министерство сельского хозяйство и акимы регионов должны держать на строгом контроле все эти проекты и сопровождать их до выхода на полную производственную мощность, — отметил Олжас Бектенов.

    Ранее в Минсельхозе ответили, будет ли массовая пролонгация кредитов для фермеров.

    О перспективах и перипетиях сельского хозяйства нашей страны — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform Владимира Курятова.

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Минсельхоз Кредит АПК Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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