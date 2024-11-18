Битва за АПК: как аграрный сектор превратить в передовую отрасль

Исключить коррупционные риски

Первый аграрный форум, в условиях новой экономической политики, можно назвать серьезным сигналом всем участникам рынка и потенциальным инвесторам. Встреча показала, что власти не-понаслышке знают о существующих в отрасли проблемах и серьезно настроены на их решение. По сути, представлена детальная «Дорожная карта», призванная оцифровать сельское хозяйство, привлечь агроинновации, усилить переработку, выстроить логистику, создать благоприятные условия для работы фермеров.

Первый вопрос, требующий решения, доступность финансирования аграрной сферы. Президент Касым-Жомарт Токаев выступая на Форуме работников сельского хозяйства подчеркнул: «Нужно постепенно сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками. Отечественные финансовые институты должны предоставить агропредприятиям возможность получения „длинных“ и доступных денежных средств».

Фото: Kazinform; a2seven.ru

Эксперты отрасли, фермеры, правоохранители в последнее время много говорят о превратностях субсидирования. Этот механизм себя отчасти дискредитировал, поскольку непрозрачен, сопряжен с коррупционными рисками и бюрократическими проволочками.

В Акмолинской области, например, после вмешательства антикорупционной службы, восстановлены права 296 предпринимателей, чьи заявки на получение субсидий уперлись в бюрократическую стену.

В Кызылординской области, напротив, выявлен факт необоснованного предоставления субсидий в сфере АПК: 47 хозяйствующих субъектов должны вернуть государству 90 млн тенге. И подобных новостей в информационном поле Казахстана достаточно.

Есть факты задержки выплат по субсидиям. В Костанайской области только в октябре эта проблема дважды выносилась на региональную площадку НПП «Атамекен». По данным на 9 октября общая задолженность по дотациям составляла более 40 млрд тенге.

— В листе ожидания еще за 2023 год находятся заявки на 7 млрд тенге, — цитирует kostanay.atameken.kz руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Ибрагима Бекмухамедова.

На повторной встрече 18 октября от фермеров звучали все те же вопросы: «Когда будет погашена задолженность?»

В Алматинской области 29 октября в Палате предпринимателей прошла большая встреча с участием правоохранительных органов и представителей аграрной сферы. Предприниматели жаловались на нехватку доступных кредитных средств и затруднения с получением субсидий.

Здесь, правда, следует пояснить, что ранее в области разразился большой скандал. В июле прокуратура доложила о выявлении системных схем хищения бюджетных субсидий, незаконной их выплаты крестьянам по «избирательным методам». Сумма нарушений в сфере субсидирования в Алматинской области составила более 4,8 млрд тенге.

Подобные факты, не только дискредитируют господдержку в сфере АПК, тормозят реформы, но и очень сильно искажают рыночную статистику.

Взять, к примеру, печальный опыт Алматинской области. Социально-производственные кооперативы в селах похитили 1,2 млрд тенге субсидий, предназначенных для селекционных работ в целях получения племенных животных. Это в свою очередь породило те самые приписки, о которых говорил Президент.

В области докладывали, что в рамках программы селекции племенных овец, поголовье увеличено до 1,9 млн, тогда как прокурорская проверка показала, что племенных овец по области насчитывается всего 367 тыс. голов.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Все это отражается на качестве планирования и принятии решений по регулированию внутреннего рынка. Чтобы увидеть реальную картину в животноводстве Минсельхоз совместно с Бюро национальной статистики и акиматами областей провели сверку, по итогам которой было списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока.

Эксперт в области МСХ Арман Евниев, побывавший на днях в гостях у телеканала Jibek Joly, отмечает, что Президент совершенно правильно призывает сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками второго уровня.

— Чем отличается кредитование от субсидирования? В случае кредитования мы привлекаем интеллектуальный ресурс банков, которые требуют от фермера четкого бизнес-плана (обоснование, расчеты, изучение вопросов себестоимости и рынка сбыта). Это повышает ответственность, — подчеркивает эксперт.

По его словам, для эффективного планирования и государству и фермерам нужны внятные рыночные индикаторы. Именно кредитная система поможет перевести этот вопрос на рыночную основу. В конце концов, это снимет нагрузку на бюджет.

— Деньги выделяются на гектар, тоннаж, но бюджет не резиновый. Если мы увеличим производство и на каждую тонну будем давать бесконечные субсидии у нас просто не хватит денег. Госорганам нужно прекратить думать за крестьян, — считает эксперт.

В Казахстане уже начался постепенный переход от товарных субсидий к льготному кредитованию, который, как ожидается, будет завершен в 2028 году. В 2025 году планируется внедрить новый механизм для получения дешевых займов через банки второго уровня.

Идет оптимизация механизмов господдержки, осуществляется переход от субсидирования ставок вознаграждения кредитов к субсидированию кредиторов, производителей техники и удобрений, а также поставщиков поливной воды. Это, уверены в Министерстве сельского хозяйства, повысит прозрачность и снизит коррупционные риски.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

В целом, финансирование отрасли увеличивается. Фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы напрямую, по ставке 5%. Средства выделяются через различные каналы, включая социально-предпринимательские корпорации, Аграрную кредитную корпорацию и Банки второго уровня. В этом году финансирование весенне-полевых и уборочных работ, увеличились в три раза, до 580 млрд тенге. В перспективе объем кредитования будет доведен до полутора триллиона тенге.

Что немаловажно, льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. Этот момент Президент, выступая на сельскохозяйственном форуме, подчеркнул особо. Ежегодные задержки по выплатам, затрудняли подготовку к новому аграрному сезону, а теперь есть возможность решить этот вопрос заблаговременно.

Таким образом, проблема хронического недофинансирования отрасли решается. Но как показывает практика, мало вырастить урожай, важно суметь продать его по хорошей цене.

Диверсификация, переработка, транзит

Агропромышленный комплекс многокомпонентный конгломерат, взаимодействующий с различными отраслями.

Возьмем в качестве примера сферу растениеводства. Здесь вроде бы все прекрасно, собраны рекордные 26,7 млн тонн зерна. Но, как и обычно, возникают вопросы с элеваторами, транспортировкой, начинают свою «игру» экспедиторы и трейдеры. А рынок и так нестабилен. На него влияет целый ряд геополитических факторов, от безопасности в Черном море, до климатических условий и политических решений отдельных государств.

Накладывает свой отпечаток и то, что на фоне уборки урожая предложение зерна всегда превышает спрос. Хозяйства, не имеющие запаса прочности, не могут ждать благоприятной конъюнктуры рынка, так как вынуждены платить по своим обязательствам.

В связи с этим, Глава государства поставил задачу сохранить собранный урожай и не допустить обвала цен.

— Поручаю Правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке, — подчеркнул Президент.

Закупочные цены объявлены и сравнительный анализ показывает их приемлемость. Продкорпорация оценивает пшеницу 3 класса (клейковина 23%+) в 85 000 тенге с НДС. Для сравнения в России (Омская область) цена пшеницы с такими же показателями в октябре торговалась на уровне 14,5 тыс. рублей за тонну. В переводе на наши деньги, и с учетом доставки, цена российской продукции составляет более 80 тыс. тенге.

Фото: Kazinform

Однако, мировые цены на пшеницу в перспективе «представляются фундаментально низкими» и с этим надо что-то делать.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) среднее значение Индекса цен на зерновые в октябре 2024 года составило 114,4 пункта, и хотя это выше на 0,9 пунктов (0,8 процента) сентябрьского показателя, все же на 10,3 пункта (8,3 процента) ниже уровня октября 2023 года.

Каждый год сбыт урожая становится суровым экзаменом и для аграриев, и для государства. Создаются оперативные штабы, мобилизуется КТЖ, оперативные зерновые группы работают круглосуточно, идет борьба за рынки сбыта там, где конкуренция и без того довольно серьезная.

А если учесть предстоящий пересмотр тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети (МЖС) и локомотивной тяги (ЛТ), ситуация еще более усложняется. Как информирует Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков этот вопрос рассматривался в начале ноября. Разговор шел на площадке НПП «Атамекен» и вызвал «большой ажиотаж». Прозвучала информация о ежегодном росте регулируемых тарифов (МЖС и ЛТ) до 2026 года на 24%, в том числе о повышении с 1 января 2025 года предельного тарифа (в рамках максимального индекса 3,0 к тарифу) на МЖС для экспортных перевозок в целях доведения уровня тарифов до окупаемости.

В итоге, если говорить только о зерне, ожидается рост общего ж/д тарифа на 30%. Дороже будут только экспортные перевозки угля —тариф может быть повышен на 37%, и железной руды — на 31%.

У КТЖ, понятно, своя логика. Работать в убыток — не вариант. Железнодорожники и без того в 2023 году более 70% грузов перевезли ниже себестоимости. Но самое главное требуются инвестиции на поддержание и развитие железнодорожной сети, объем которых оценивается в 5,7 трлн тенге.

Бизнес тоже имеет свои резоны и не менее убедителен в аргументах: рост тарифов может привезти к потере конкурентоспособности отечественных экспортеров. Поэтому стороны пытаются найти «золотую середину». Предприниматели заверили в желании и готовности покрыть часть инвестиционной потребности КТЖ, выработав взаимовыгодные условия ГЧП.

Впрочем, даже если этот вопрос решится к обоюдному удовлетворению сторон, это не отменяет существующих проблем с пропускной способностью нашей железнодорожной сети.

Экспортный потенциал Казахстана только по зерновым оценивается в 12 млн тонн (включая пшеницу, ячмень и кукурузу) и «раскидать» этот объем довольно сложно. Железная дорога и без того работает в авральном режиме.

Поэтому, эксперты говорят о необходимости диверсификации посевов и открытии перерабатывающих предприятий. Это позволит более эффективно решать экспортные проблемы.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

В частности, создаются предприятия для глубокой переработки сырья. Это даст высокую добавленную стоимость: если цена одной тонны муки (1 сорт) составляет 160-170 тыс. тенге, то продукта глубокой переработки, как минимум, в два раза выше. Аминокислоты, глютен, лизин, крахмал, биоэтанол, крома для животных — эта продукция востребована и в Казахстане и за рубежом.

— Рано или поздно мы должны диверсифицировать растениеводство на севере Казахстана, — считает эксперт в области МСХ Арман Евниев. — Мы должны производить ровно столько зерна сколько нужно нам для внутреннего потребления. Понятно, что делать это нужно со страховым запасом на случай неурожая. Весь остальной объем должен уходить в глубокую переработку.

Ряд инвесторов уже проявили интерес к этой теме. Но в целом, вопросы глубокой переработки требуют более активной работы. И это касается всей аграрной сферы. Итоги 2023 года показывают, что объемы экспорта по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности в Казахстане снизились на 2,8% (с 2346,3 до 2279,4 млн долл. США).

Поэтому Президент поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Для решения этой задачи принят Комплексный план до 2028 года.

На площадке СЦК в начале ноября прозвучала информация о том, что в рамках комплексного плана предусмотрена реализация 58 инвестиционных проектов, увеличение объема производства продуктов питания в 1,4 раза. Объем привлеченных инвестиций в отрасль к 2028 году достигнет 1 трлн тенге.

Если же говорить о переработке зерновых в 2024–2026 годах планируется реализация 13 проектов.

Параллельно создаются гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран. Осуществляется масштабная модернизация железнодорожной сети: до 2030 года будет отремонтировано 11 тысяч и построено более 5 тысяч километров железных дорог.

Обновление техники, наука, инновации

Еще один острый вопрос, требующий решения — восстановление сельхозпарка. Большая часть техники, а если точнее 76%, уже устарела, отработав свой эксплуатационный срок. При этом фактические темпы обновления составляют 5%, тогда как по норме было положено — 6-8%.

— Есть законы экономики, — отмечает эксперт в области МСХ Арман Евниев. — Мы должны ежегодно обновлять 10 процентов техники. Я это могу сказать как бывший директор совхоза. Если у тебя 20 комбайнов, значит два комбайна в год ты должен вводить в эксплуатацию, а старые ремонтировать, разбирать на запчасти. На какие средства я их буду приобретать, в лизинг, в кредит или еще как-нибудь — это другой вопрос. Здесь должно подключиться Правительство и министерство, чтобы создать необходимые условия для обновления техники.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Что же делает в этом ключе государство?

Во-первых, развивает сельскохозяйственное машиностроение. Уже сегодня 90 процентов приобретаемых тракторов и комбайнов собраны в Казахстане. По итогам 9 месяцев произведено свыше 5 тыс. единиц сельхозтехники.

Снижается импортозависимость по прицепной и навесной сельскохозяйственной технике и оборудованию (в этой сфере действует 20 предприятий). В Костанае создан Локализационный центр, который закроет потребности комплектующих для машиностроительной отрасли в целом.

Во-вторых, создаются условия для приобретения фермерами тракторов и комбайнов. Как сказал Президент финансовую поддержку обеспечит программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых. На эти цели выделено 120 млрд тенге. Глава государства также поставил задачу поднять норму обновления сельхозтехники до 8-10% в год, что в полной мере отвечает мировым нормативам.

Среди других приоритетов, не менее важных по своему значению, развитие науки, внедрение передовых технологий. Стоят задачи по возрождению селекции и семеноводства, элитного животноводства, соблюдению агротехнологий, водосбережению.

По всей стране открываются филиалы передовых зарубежных вузов. В четырех из них ведется обучение агрономов, биотехнологов, мелиораторов и экологов, подготовка которых идет по международным стандартам.

Осуществляется дальнейшая цифровизация и автоматизация агропромышленного комплекса. Это повысит конкурентоспособность АПК, будет способствовать снижению доли теневого сектора. Ведь сегодня, именно недостаток информации создает довольно абсурдные ситуации, как это произошло, например, с налоговики Карагандинской области. Расчеты налога для фермерских хозяйств здесь проводили на основании ветеринарных справок и розничных цен. Других источников информации о доходах фермеров нет, разводили они руками, когда общественность не оценила креатива.

На встрече организованной региональной палатой «Атамекен» отмечалось: ветеринарные справки предназначены для перемещения продукции и не подтверждают факт её реализации, а розничные цены некорректны, потому что фермеры часто реализуют продукцию оптом.

Представитель прокуратуры подчеркнул, налогообложение должно основываться на фактических данных о реализации продукции и косвенный метод в данной ситуации не применяется.

Таких проблем не будет с дальнейшей эволюцией АПК и созданием цифровых ферм, которых в Казахстане сегодня насчитывается более двух сотен.

Фото: Midjourney

Комплексное решение этих и многих других задач позволит придать развитию сельского хозяйства новое ускорение и еще более укрепить позиции нашей страны в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Уже сейчас мы в лидерах среди стран СНГ. Но впереди — новые горизонты. И они достижимы, поскольку есть энергия бизнеса, инвестиционная привлекательность отрасли, а у государства достаточно политической воли и ресурсов для превращения АПК в конкурентоспособную передовую отрасль.