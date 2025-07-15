Олжас Бектенов объяснил, почему не раскрываются имена возвративших активы

— Информацию в той мере, в которой закон предусматривает, мы распространяем. Комиссия, которую я по должности Премьер-Министра возглавляю, заключила соглашения с субъектами закона, то есть с теми лицами, которые возвращают активы, на 900 млрд тенге, — отметил Бектенов.

По его словам, в соответствии с требованиями законодательства, фамилии участников не разглашаются.

— Я считаю это правильно, потому что любое упоминание крупного бизнесмена в таком контексте отрицательно влияет на состояние компании, которую он возглавляет или которой владеет. А многие компании у нас публичные, имеют много зарубежных партнёров. Поэтому оглашение, на мой взгляд, может сказаться на отечественном бизнесе достаточно отрицательно, — подчеркнул он.

Премьер-министр также акцентировал внимание на важности поддержки национального предпринимательства.

— Это же наш отечественный бизнес, наша национальная буржуазия. Мы должны максимально его поддерживать. В рамках закона они выполняют определённые обязательства перед страной. А дальше наша задача — создать для них максимально комфортные условия, чтобы они работали, инвестировали в Казахстан, создавали новые предприятия и рабочие места, — добавил он.

По информации главы Правительства, возвращённые средства направляются на реализацию социально значимых проектов.

— Это и сфера образования, здравоохранения, ЖКХ. Мы эту информацию постоянно предоставляем. Я думаю, недостатка в информации нет, — резюмировал Олжас Бектенов.

Ранее Премьер-министр рассказал, почему не критикует министров публично.

Кроме того, Олжас Бектенов прокомментировал слухи о возможном назначении главой Антикора.