Олжас Бектенов объяснил, почему не раскрываются имена возвративших активы
В рамках деятельности комиссии по возврату активов, которую возглавляет Премьер-министр РК Олжас Бектенов, заключены соглашения с субъектами закона на сумму порядка 900 млрд тенге. Об этом сообщил глава Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Информацию в той мере, в которой закон предусматривает, мы распространяем. Комиссия, которую я по должности Премьер-Министра возглавляю, заключила соглашения с субъектами закона, то есть с теми лицами, которые возвращают активы, на 900 млрд тенге, — отметил Бектенов.
По его словам, в соответствии с требованиями законодательства, фамилии участников не разглашаются.
— Я считаю это правильно, потому что любое упоминание крупного бизнесмена в таком контексте отрицательно влияет на состояние компании, которую он возглавляет или которой владеет. А многие компании у нас публичные, имеют много зарубежных партнёров. Поэтому оглашение, на мой взгляд, может сказаться на отечественном бизнесе достаточно отрицательно, — подчеркнул он.
Премьер-министр также акцентировал внимание на важности поддержки национального предпринимательства.
— Это же наш отечественный бизнес, наша национальная буржуазия. Мы должны максимально его поддерживать. В рамках закона они выполняют определённые обязательства перед страной. А дальше наша задача — создать для них максимально комфортные условия, чтобы они работали, инвестировали в Казахстан, создавали новые предприятия и рабочие места, — добавил он.
По информации главы Правительства, возвращённые средства направляются на реализацию социально значимых проектов.
— Это и сфера образования, здравоохранения, ЖКХ. Мы эту информацию постоянно предоставляем. Я думаю, недостатка в информации нет, — резюмировал Олжас Бектенов.
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Кроме того, Олжас Бектенов прокомментировал слухи о возможном назначении главой Антикора.