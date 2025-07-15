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    12:41, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов прокомментировал слухи о возможном назначении главой Антикора

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов опроверг распространяемые слухи о его возможном переходе на пост председателя Агентства по противодействию коррупции. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Антикор КНБ
    Фото: gov.kz

    — Это все слухи. Работаем в Правительстве, и если будет доверие Главы государства, то буду продолжать работать в Правительстве, — отметил глава Кабмина.

    Напомним, в СМИ и социальных сетях появилась информация о возможных кадровых перестановках в высших органах государственной власти.

    Ранее замакима области Абай был освобожден от должности.

    Ранее Премьер-министр Республики Казахстан прокомментировал свой подход к управлению и объяснил, почему не прибегает к публичной критике членов Правительства.

    Теги:
    Правительство РК Комментарий Антикор Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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