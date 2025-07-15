Олжас Бектенов прокомментировал слухи о возможном назначении главой Антикора

— Это все слухи. Работаем в Правительстве, и если будет доверие Главы государства, то буду продолжать работать в Правительстве, — отметил глава Кабмина.

Напомним, в СМИ и социальных сетях появилась информация о возможных кадровых перестановках в высших органах государственной власти.

Ранее замакима области Абай был освобожден от должности.

Ранее Премьер-министр Республики Казахстан прокомментировал свой подход к управлению и объяснил, почему не прибегает к публичной критике членов Правительства.