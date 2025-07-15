Олжас Бектенов прокомментировал слухи о возможном назначении главой Антикора
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов опроверг распространяемые слухи о его возможном переходе на пост председателя Агентства по противодействию коррупции. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Это все слухи. Работаем в Правительстве, и если будет доверие Главы государства, то буду продолжать работать в Правительстве, — отметил глава Кабмина.
Напомним, в СМИ и социальных сетях появилась информация о возможных кадровых перестановках в высших органах государственной власти.
Ранее замакима области Абай был освобожден от должности.
Ранее Премьер-министр Республики Казахстан прокомментировал свой подход к управлению и объяснил, почему не прибегает к публичной критике членов Правительства.