Замакима области Абай освобожден от должности

По словам Сулейменова, он завершает работу на государственной службе по собственному желанию. В своем обращении он поблагодарил коллег, руководство и жителей региона за доверие, отметив, что за три года получил ценный опыт и всегда старался работать честно и ответственно.

- Мне выпала честь быть первым государственным служащим новой области и председателем маслихата. Я благодарен за возможность внести вклад в становление региона, — написал он.

Куаныш Серказинович Сулейменов был назначен заместителем акима области Абай в декабре 2024 года. До этого возглавлял маслихат региона и был председателем областного филиала партии AMANAT на общественных началах.

Ранее он более 15 лет занимался предпринимательской деятельностью и возглавлял ТОО «Шалабай». Работал также директором и военным руководителем в средней школе села Шалабай Жарминского района.

Родился 14 сентября 1973 года в городе Шар Жарминского района Семипалатинской области. Имеет несколько высших образований — по специальностям «История», «Юриспруденция» и «Технология производства продуктов животноводства». Магистр технических наук.

Ранее сообщалось, что назначен глава управления водных ресурсов и ирригации Алматинской области.