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    10:59, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Замакима области Абай освобожден от должности

    Куаныш Сулейменов покинул пост заместителя акима области Абай. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Куаныш Сулейменов
    Фото: акимат области Абай

    По словам Сулейменова, он завершает работу на государственной службе по собственному желанию. В своем обращении он поблагодарил коллег, руководство и жителей региона за доверие, отметив, что за три года получил ценный опыт и всегда старался работать честно и ответственно.

    - Мне выпала честь быть первым государственным служащим новой области и председателем маслихата. Я благодарен за возможность внести вклад в становление региона, — написал он.

    Куаныш Серказинович Сулейменов был назначен заместителем акима области Абай в декабре 2024 года. До этого возглавлял маслихат региона и был председателем областного филиала партии AMANAT на общественных началах.

    Ранее он более 15 лет занимался предпринимательской деятельностью и возглавлял ТОО «Шалабай». Работал также директором и военным руководителем в средней школе села Шалабай Жарминского района.

    Родился 14 сентября 1973 года в городе Шар Жарминского района Семипалатинской области. Имеет несколько высших образований — по специальностям «История», «Юриспруденция» и «Технология производства продуктов животноводства». Магистр технических наук.

    Ранее сообщалось, что назначен глава управления водных ресурсов и ирригации Алматинской области.

     

     

    Теги:
    Назначения Другие государственные органы Отставки Область Абай Акимат
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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