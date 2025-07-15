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    12:25, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Почему Олжас Бектенов не критикует министров публично

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов прокомментировал свой подход к управлению и объяснил, почему не прибегает к публичной критике членов Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Премьер-министр РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    – Если руководитель не выполняет поставленные задачи, системно не справляется с задачами –разговор короткий. А кричать, публично порки устраивать – это неэффективно. Критика должна быть конструктивной, – отметил глава Кабмина.

    По его словам, на заседаниях Правительства критика звучит, но она всегда основывается на конкретных фактах.

    – С каждым членом Правительства, с каждым акимом региона я лично в контакте. Конечно, возникают рабочие моменты – жесткие. Но в целом считаю, что состав Правительства работоспособный и способен выполнять задачи, поставленные Президентом, – добавил Премьер-министр.

    Ранее Премьер-министр Казахстана озвучил прогноз по росту ВВП Казахстана.

    Теги:
    Правительство Олжас Бектенов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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