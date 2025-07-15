Почему Олжас Бектенов не критикует министров публично

– Если руководитель не выполняет поставленные задачи, системно не справляется с задачами –разговор короткий. А кричать, публично порки устраивать – это неэффективно. Критика должна быть конструктивной, – отметил глава Кабмина.

По его словам, на заседаниях Правительства критика звучит, но она всегда основывается на конкретных фактах.

– С каждым членом Правительства, с каждым акимом региона я лично в контакте. Конечно, возникают рабочие моменты – жесткие. Но в целом считаю, что состав Правительства работоспособный и способен выполнять задачи, поставленные Президентом, – добавил Премьер-министр.

Ранее Премьер-министр Казахстана озвучил прогноз по росту ВВП Казахстана.