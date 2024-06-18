Олжас Бектенов дал 3 месяца на устранение проблем с мобильной связью в Казахстане

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи в стране, передает агентство Kazinform.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на качестве связи и Интернета в Казахстане. Только за прошлый год по данному поводу поступило около 21 тыс. обращений от граждан, а за 5 месяцев текущего года жалоб было порядка 11 тыс.

Эта проблема затрагивает не только отдаленные населенные пункты, но и крупные города, а также приграничные пункты. Поручено решать эти вопросы без промедления и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.

По итогам рассмотрения вопроса Глава Правительства дал ряд поручений:



• Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов на начальном этапе в трехмесячный срок провести анализ по выявлению «белых пятен» по областным центрам и выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи. Далее необходимо масштабировать работу по всем населенным пунктам, обязательно учитывая поступающие обращения граждан.



• Систематизировать вопрос исполнения лицензионных обязательств операторами связи. Министерству цифрового развития совместно с операторами связи в двухмесячный срок необходимо утвердить план установки новых базовых станций 4G и замены устаревшего оборудования фиксированного Интернета, исходя из возложенных обязательств.



• В период паводковой ситуации в ряде регионов отсутствовала связь по причине проблем с электроснабжением и отключения базовых станций. Министерству цифрового развития совместно с Комитетом национальной безопасности в месячный срок нужно рассмотреть вопрос возможности использования спутниковых систем связи в период чрезвычайных ситуаций.

Как отмечалось ранее на заседании Правительства, отдельного внимания заслуживает периодическое увеличение стоимости тарифов операторов, в связи с этим Премьер-министр РК поручил не допускать сговоров операторов связи.

Между тем министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил в ходе заседания, что уже создан оперативный штаб, в который включены представители министерства, местных исполнительных органов и операторов связи. Штаб должен контролировать качество связи и реагировать на проблемы.

Также глава МЦРИАП заявил, что в Казахстане планируют запустить технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей.