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    11:15, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Премьер РК поручил не допускать сговоров операторов связи и необоснованного повышения тарифов

    связь, интернет
    Фото: pixabay

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов обратил внимание на рост стоимости услуг по предоставлению интернет-связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.

    - Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит – у всех операторов расценки примерно одинаковые, – считает Олжас Бектенов.

    Он добавил, что в рамках нового Налогового кодекса предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. При этом сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.

    Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов.

    Теги:
    Правительство РК МЦРИАП Интернет Связь, ТВ, IT Олжас Бектенов
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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