Премьер РК поручил не допускать сговоров операторов связи и необоснованного повышения тарифов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов обратил внимание на рост стоимости услуг по предоставлению интернет-связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.

- Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит – у всех операторов расценки примерно одинаковые, – считает Олжас Бектенов.

Он добавил, что в рамках нового Налогового кодекса предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. При этом сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.

Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов.