РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Минцифры проведет замеры качества интернета в Казахстане

    связь
    Фото: pixabay.com/

    Для обеспечения высокого качества интернета и сотовой связи в городах, технические специалисты Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводят замеры качества связи в городах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что уже создан оперативный штаб, в который включены представители министерства, местных исполнительных органов и операторов связи. Штаб должен контролировать качество связи и реагировать на проблемы с ней.

    - В качестве дополнительной меры министерство, по согласованию с Комитетом национальной безопасности, вносит изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях, где нет помещения по защите государственных секретов, – заявил Жаслан Мадиев на заседании Правительства.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров объяснил, почему в Казахстане такой дорогой интернет.
    1,4 тысячи сел в Казахстане не имеют доступа к мобильному интернету.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Регионы Казахстана Интернет Связь, ТВ, IT Сфера услуг Цифровизация
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!