1,4 тысячи сел в Казахстане не имеют доступа к мобильному интернету

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в Казахстане 6 290 сел, из них по проводному интернету оптика доведена до 2 606 сел, мобильный интернет доступен в 4 866 селах. В рамках действующих налоговых льгот в 2023 году, 1 161 село было подключено к технологии 4G, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев отметил, что 1 424 села в Казахстане не имеют доступа к мобильному интернету.

— Для стимулирования операторов сотовой связи министерство предложило включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы. В рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1 076 сел, — заявил Жаслан Мадиев на заседании Правительства.

Относительно дальнейшего развития технологии 5G министр сообщил, что операторы Kcell и Tele2 продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах. Уже установлено 1 144 базовых станций в 20 городах.

Внедрение мобильной связи 5G должно завершиться до конца 2025 года, а до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге, добавил министр.