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    10:38, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    1,4 тысячи сел в Казахстане не имеют доступа к мобильному интернету

    интернет
    Фото: pixabay.com

    По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в Казахстане 6 290 сел, из них по проводному интернету оптика доведена до 2 606 сел, мобильный интернет доступен в 4 866 селах. В рамках действующих налоговых льгот в 2023 году, 1 161 село было подключено к технологии 4G, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев отметил, что 1 424 села в Казахстане не имеют доступа к мобильному интернету.

    — Для стимулирования операторов сотовой связи министерство предложило включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы. В рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1 076 сел, — заявил Жаслан Мадиев на заседании Правительства.

    Относительно дальнейшего развития технологии 5G министр сообщил, что операторы Kcell и Tele2 продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах. Уже установлено 1 144 базовых станций в 20 городах.

    Внедрение мобильной связи 5G должно завершиться до конца 2025 года, а до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге, добавил министр.

    Теги:
    Село Правительство РК Цифровой Казахстан Регионы Казахстана Интернет Связь, ТВ, IT Цифровизация
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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