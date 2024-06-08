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    01:41, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Почему в Казахстане дорогой Интернет, ответил глава АЗРК

    Интернет подключили в одном из отдалённых сёл Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Почему в Казахстане дорогой Интернет, ответил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, рынок телекоммуникаций — это естественная монополия, которая сегодня принадлежит АО «Казахтелеком».

    — У нас в Казахстане на сегодня 3 мобильных оператора, это Kcell, Tele2/Altel, и Beeline. Izi и другие операторы появляются. Если говорить про присутствие Казахтелекома, акционером Kcell является Казахтелеком, Tele2/Altel — также Казахтелеком до продажи катарским инвесторам, Beeline — частная компания с иностранным капиталом. Мы очень тщательно анализировали данный рынок и предлагали системные меры, как развить конкуренцию на рынке мобильных операторов. Если вы вспомните аукционы по розыгрышу радиочастот, потом вопросы были связаны с тарифами. Почему такой дорогой Интернет, почему необоснованно поднимали цены, почему качество такое плохое, почему где-то покрытия нет? На самом деле все это связано со структурой рынка, — пояснил Марат Омаров.

    Он отметил, что раньше, что когда в Казахстане работали 4 независимых оператора, была полноценная рыночная конкуренция, борьба по тарифам и покрытию. Жалоб на качество Интернета также не было, рынок сам решал свои проблемы, и тариф не регулировался.

    — Что изменилось спустя время? Осталось 2-3 компании, Казахтелеком монополизировал рынок мобильных операторов. Произошла дуополия. Фактически осталось 2 оператора, группа компаний Казахтелеком и Beeline. Естественно, уровень концентрации вырос, конкуренции меньше, тарифы выше и качество ниже, — добавил глава АЗРК.

    Теги:
    Регионы Казахстана Интернет Связь, ТВ, IT Казахтелеком
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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