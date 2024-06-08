Почему в Казахстане дорогой Интернет, ответил глава АЗРК

Почему в Казахстане дорогой Интернет, ответил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, рынок телекоммуникаций — это естественная монополия, которая сегодня принадлежит АО «Казахтелеком».

— У нас в Казахстане на сегодня 3 мобильных оператора, это Kcell, Tele2/Altel, и Beeline. Izi и другие операторы появляются. Если говорить про присутствие Казахтелекома, акционером Kcell является Казахтелеком, Tele2/Altel — также Казахтелеком до продажи катарским инвесторам, Beeline — частная компания с иностранным капиталом. Мы очень тщательно анализировали данный рынок и предлагали системные меры, как развить конкуренцию на рынке мобильных операторов. Если вы вспомните аукционы по розыгрышу радиочастот, потом вопросы были связаны с тарифами. Почему такой дорогой Интернет, почему необоснованно поднимали цены, почему качество такое плохое, почему где-то покрытия нет? На самом деле все это связано со структурой рынка, — пояснил Марат Омаров.

Он отметил, что раньше, что когда в Казахстане работали 4 независимых оператора, была полноценная рыночная конкуренция, борьба по тарифам и покрытию. Жалоб на качество Интернета также не было, рынок сам решал свои проблемы, и тариф не регулировался.