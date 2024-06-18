Казахстанцы смогут звонить по Wi-Fi без использования приложений

В Казахстане планируют запустить технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности считают, что так казахстанцы получат более качественную связь, особенно в местах, где «ловит» только Wi-Fi. Таким образом, можно будет позвонить абоненту, зная только его номер телефона, без необходимости искать его контакт в мессенджерах - поскольку никаких приложений для этого не нужно.

- VoWiFi может обеспечить лучшее качество связи в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подземные паркинги или здания, куда не проходит радиосигнал, но есть Wi-Fi, – заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании Правительства.

Также ведомство выступило с инициативой разделить с акиматами полномочия в сфере контроля в области связи.