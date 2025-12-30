Оливки вместо Асада: в Сирии представили новые банкноты

В понедельник во Дворце конференций в Дамаске временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа принял участие в церемонии презентации новых банкнот. В мероприятии также участвовал глава Центрального банка Сирии Абдулкадер Хасрие, сообщает агентство SANA.

Как сообщил аш-Шараа, в стране проводится деноминация с изъятием двух нулей, целью которой является упрощение расчетов и повышение удобства финансовых операций. При этом он подчеркнул, что сама по себе смена купюр не является экономической панацеей.

— Удаление нулей облегчает расчеты, но не улучшает экономику автоматически. Экономический рост зависит от увеличения производства, снижения безработицы и устойчивости банковского сектора, — отметил сирийский президент.

Аш-Шараа призвал граждан сохранять спокойствие в переходный период и заверил, что обмен старых банкнот будет осуществляться поэтапно и в соответствии с утвержденным графиком.

Новый дизайн

Новые банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение с 1 января.

Их дизайн принципиально отличается от прежнего: на купюрах отсутствуют изображения политических лидеров. Вместо портретов бывшего президента Башара Асада и его отца Хафеза Асада использованы природные и сельскохозяйственные символы Сирии — оливки, апельсины, хлопок, дамасская роза, колосья пшеницы и шелковица.

NEW -- 1st look at #Syria's new Pound currency -- just revealed by President al-Sharaa & Central Bank Governor al-Husriyeh.



Issued in denominations of 10, 25, 50, 100, 200 & 500. pic.twitter.com/dxeFmyYb9c — Charles Lister (@Charles_Lister) December 29, 2025

Новые банкноты отражают, по словам официальных лиц, новую национальную идентичность и отход от почитания отдельных личностей, с принятием символических тем, связанных с нынешними реалиями Сирии.

Ранее портрет Башара Асада размещался на купюре в 2000 фунтов, а Хафеза Асада — на банкноте в 1000 фунтов.

In the hierarchy of the Assad dynasty, the Syrian monarch who defied Rome and annexed Egypt, Queen Zenobia, was only worth 500 pounds. Hafez Assad put himself on the 1,000-pound note, the highest during his rule, but ultimate narcissist Bashar Assad created the 2,000-pound note… pic.twitter.com/qFMZTFFwmj — Rime Allaf (@rallaf) December 29, 2025

Сирийский фунт укрепился на 30%

Советник президента Абдулла аш-Шамма сообщил, что валютная реформа опирается на пять ключевых направлений: обеспечение монетарной стабильности, формирование прозрачного валютного рынка, укрепление банковской системы, развитие безопасных цифровых платежей и поэтапную международную финансовую интеграцию.

Глава Центрального банка Сирии Абдулкадер Хасрие заявил во время мероприятия, что сирийская валюта укрепилась на 30% с момента падения режима. Он отметил, что Сирия войдет в новый год с новой валютой, и что компании и банки переведут свои счета на новую валюту.

По словам аль-Шараа, новая валюта упростит операции купли-продажи, снизит зависимость от доллара США и укрепит доверие к экономике в долгосрочной перспективе.

Официально место печати новых банкнот не раскрывается.

