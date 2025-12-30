РУ
    Оливки вместо Асада: в Сирии представили новые банкноты

    Власти Сирии назвали валютную реформу символом завершения прежнего этапа и перехода к новому политико-экономическому курсу страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: SANA

    В понедельник во Дворце конференций в Дамаске временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа принял участие в церемонии презентации новых банкнот. В мероприятии также участвовал глава Центрального банка Сирии Абдулкадер Хасрие, сообщает агентство SANA.

    Как сообщил аш-Шараа, в стране проводится деноминация с изъятием двух нулей, целью которой является упрощение расчетов и повышение удобства финансовых операций. При этом он подчеркнул, что сама по себе смена купюр не является экономической панацеей.

    — Удаление нулей облегчает расчеты, но не улучшает экономику автоматически. Экономический рост зависит от увеличения производства, снижения безработицы и устойчивости банковского сектора, — отметил сирийский президент.

    Аш-Шараа призвал граждан сохранять спокойствие в переходный период и заверил, что обмен старых банкнот будет осуществляться поэтапно и в соответствии с утвержденным графиком.

    Новый дизайн

    Новые банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение с 1 января.

    Их дизайн принципиально отличается от прежнего: на купюрах отсутствуют изображения политических лидеров. Вместо портретов бывшего президента Башара Асада и его отца Хафеза Асада использованы природные и сельскохозяйственные символы Сирии — оливки, апельсины, хлопок, дамасская роза, колосья пшеницы и шелковица.

    Новые банкноты отражают, по словам официальных лиц, новую национальную идентичность и отход от почитания отдельных личностей, с принятием символических тем, связанных с нынешними реалиями Сирии.

    Ранее портрет Башара Асада размещался на купюре в 2000 фунтов, а Хафеза Асада — на банкноте в 1000 фунтов.

    Сирийский фунт укрепился на 30%

    Советник президента Абдулла аш-Шамма сообщил, что валютная реформа опирается на пять ключевых направлений: обеспечение монетарной стабильности, формирование прозрачного валютного рынка, укрепление банковской системы, развитие безопасных цифровых платежей и поэтапную международную финансовую интеграцию.

    Глава Центрального банка Сирии Абдулкадер Хасрие заявил во время мероприятия, что сирийская валюта укрепилась на 30% с момента падения режима. Он отметил, что Сирия войдет в новый год с новой валютой, и что компании и банки переведут свои счета на новую валюту.

    По словам аль-Шараа, новая валюта упростит операции купли-продажи, снизит зависимость от доллара США и укрепит доверие к экономике в долгосрочной перспективе.

    Официально место печати новых банкнот не раскрывается.

    Арсен Утешев
