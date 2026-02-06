Олимпийские игры в Италии были сорваны из-за вспышки норовируса

Изначально матч планировалось провести в четверг, однако медицинские службы зафиксировали случаи заболевания среди игроков финской команды. Как сообщили в Международном олимпийском комитете, решение об отсрочке было принято после консультаций с медицинскими экспертами.

В МОК подчеркнули, что все действия осуществлялись коллективно и в строгом соответствии с протоколами охраны здоровья и безопасности, а приоритетом оставались здоровье и благополучие спортсменок, тренерского штаба, официальных лиц и всех участников турнира.

В организации отметили, что перенос матча стал «необходимым и ответственным шагом», а также подтвердили, что он направлен на сохранение честности соревнований.

Новая дата игры назначена на 12 февраля. Матч пройдет на арене «Ро» — временном спортивном сооружении, специально возведенном для проведения хоккейных соревнований.

Эта встреча считается одной из самых ожидаемых на Олимпиаде: обе сборные входят в число главных претендентов на золотые медали. Канадская команда является действующим олимпийским чемпионом, одержав победу над США в финале Игр 2022 года в Пекине. Сборная Финляндии тогда уступила Канаде со счетом 1:11, но сумела завоевать бронзовые награды.

Отмечается, что подобные инциденты уже случались на зимних Олимпийских играх. Так, в 2018 году в Южной Корее из-за вспышки норовируса были госпитализированы 41 сотрудник службы безопасности, а еще около 1200 человек поместили на изоляцию. Для поддержания порядка и безопасности тогда дополнительно привлекли порядка 900 военнослужащих.

Отметим, XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемонии открытия ОИ состоится 6 февраля на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в 20.00 по времени Италии (00.00 по времени Астаны).

