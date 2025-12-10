Олимпиада-2026: создано подразделение для борьбы с договорными матчами

Как сообщили на официальном сайте организации, созданный совместно с Оргкомитетом Игр «Милан — Кортина 2026» орган будет полностью функционировать в период с 30 января по 24 февраля 2026 года, то есть с момента открытия и до закрытия Олимпийских деревень. Подразделение займется предотвращением и устранением нарушений во время игр. Оно призвано обеспечить быстрый и эффективный обмен информацией между спортивными дисциплинарными органами и правоохранительными органами.

Данная система успешно применялась на всех Играх, начиная с Летних олимпийских игр в Лондоне.

— Нарушения этики могут принимать различные формы: от манипулирования конкурентами до взяточничества или неэтичного поведения со стороны аккредитованных лиц. Если будут замешаны преступные элементы, мы будем сотрудничать с итальянскими властями, полицией и органами правосудия, чтобы предоставить всю необходимую информацию, — пояснил главный специалист МОК по этике и соблюдению норм Джузеппе Делеонарди.

Одним из основных направлений деятельности Объединенного подразделения по обеспечению добросовестности станет предотвращение договорных матчей. Орган располагает обширной международной сетью, которая позволяет оперативно выявлять подозрительную активность в букмекерских конторах, в том числе ставки с участием аккредитованных лиц.

