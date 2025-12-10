РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:56, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Олимпиада-2026: создано подразделение для борьбы с договорными матчами

    Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Объединенного подразделения по обеспечению добросовестности, которое займется предотвращением договорных матчей во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает агентство Kazinform. 

    Олимпиада-2026: создано подразделение для борьбы с договорными матчами
    Фото: МОК

    Как сообщили на официальном сайте организации, созданный совместно с Оргкомитетом Игр «Милан — Кортина 2026» орган будет полностью функционировать в период с 30 января по 24 февраля 2026 года, то есть с момента открытия и до закрытия Олимпийских деревень. Подразделение займется предотвращением и устранением нарушений во время игр. Оно призвано обеспечить быстрый и эффективный обмен информацией между спортивными дисциплинарными органами и правоохранительными органами. 

    Данная система успешно применялась на всех Играх, начиная с Летних олимпийских игр в Лондоне. 

    — Нарушения этики могут принимать различные формы: от манипулирования конкурентами до взяточничества или неэтичного поведения со стороны аккредитованных лиц. Если будут замешаны преступные элементы, мы будем сотрудничать с итальянскими властями, полицией и органами правосудия, чтобы предоставить всю необходимую информацию, — пояснил главный специалист МОК по этике и соблюдению норм Джузеппе Делеонарди. 

    Одним из основных направлений деятельности Объединенного подразделения по обеспечению добросовестности станет предотвращение договорных матчей. Орган располагает обширной международной сетью, которая позволяет оперативно выявлять подозрительную активность в букмекерских конторах, в том числе ставки с участием аккредитованных лиц.

    Ранее сообщалось, что в Риме зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2026

    Мы также писали о том, что стала известна себестоимость золотых медалей Олимпиады-2026. 

    Теги:
    Матч Олимпиада Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают