Стала известна себестоимость золотых медалей Олимпиады-2026

Изготовлением наград занимается государственный монетный двор Италии (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

Как оказалось, себестоимость медалей, которые получат призеры Олимпиады-2026 в Милане, будет в два раза выше себестоимости медалей, которые выдали чемпионам и призерам летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Медали Олимпиады-2026 состоят из двух соединенных половинок, символизирующих кульминацию пути спортсменов и тех, кто их сопровождал. Хотя диски изготовлены из переработанного металла IPZS, полученного из собственных производственных отходов, медали будутнедешевыми. По текущим ценам стоимость каждой золотой медали, которая украсит шеи чемпионов 2026 года, составит чуть более 800 долларов или 687 евро.

Фото: оргкомитет Олимпиады-2026

До 1912 года золотые медали изготавливались из цельного золота. После их стали изготавливать из серебра и покрывать шестью граммами чистого золота, как указано в официальных рекомендациях Международного олимпийского комитета.

Серебряные медали в основном изготавливаются из стерлингового серебра – сплава, обычно содержащего медь, что повышает его износостойкость и сохраняет блеск драгоценного металла. Бронзовые медали, начиная с последних Олимпийских игр в Париже, изготавливаются из чистой меди. Всего для Олимпийских игр изготовлено 1146 медалей, а для Паралимпийских игр – 137.

Отметим, что у Казахстана официально пока две олимпийские лицензии на Белые Игры-2026 в Милан, обе в фигурном катании. Еще 4 спортсмена ожидают подтверждение своего участия в соревнованиях по шорт-треку. В целом, по состоянию на начало декабря 2025 года, 34 казахстанских спортсмена входят в списки потенциальных участников Зимней Олимпиады 2026 года в Милане.