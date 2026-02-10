РУ
    00:16, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: казахстанцы не смогли выйти в финал по прыжкам на лыжах с трамплина

    В Италии на Олимпийских играх-2026 стартовали соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: Турар Казангапов

    Состоялась квалификация по прыжкам с нормального трамплина. В финал проходили 30 лучших спортсменов. Однако представители команды Казахстана не смогли преодолеть отбор.

    Данил Васильев стал 34-м , а Илья Мизерных финишировал 39-м. Таким образом, нашим атлетам не удалось квалифицироваться в финал.

    Промежуточным лидером стал Филипп Раймунд (Германия).

    Ранее состоялся розыгрыш медалей у женщин на дистанции 1000 метров. 

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
