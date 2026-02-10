Олимпиада-2026: казахстанцы не смогли выйти в финал по прыжкам на лыжах с трамплина

Состоялась квалификация по прыжкам с нормального трамплина. В финал проходили 30 лучших спортсменов. Однако представители команды Казахстана не смогли преодолеть отбор.

Данил Васильев стал 34-м , а Илья Мизерных финишировал 39-м. Таким образом, нашим атлетам не удалось квалифицироваться в финал.

Промежуточным лидером стал Филипп Раймунд (Германия).

Ранее состоялся розыгрыш медалей у женщин на дистанции 1000 метров.