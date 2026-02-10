РУ
    22:53, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: казахстанские конькобежки выступили на дистанции 1000 метров

    На Олимпийских играх-2026 в Италии продолжаются соревнования по конькобежному спорту, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: Сали Сабиров

    Сегодня, 9 февраля, состоялся розыгрыш медалей у женщин на дистанции 1000 метров. В этой дисциплине участие приняли три казахстанки.

    Лучший результат среди наших спортсменок показала Надежда Морозова. Она финишировала со временем 1:16.00, став в итоге 14-й.

    Фото: Сали Сабиров

    Елизавета Голубева показала 19-й результат (1:16.40), Кристина Силаева — 28-й (1:17.57).

    Фото: Сали Сабиров
    Фото: Сали Сабиров

    Победу с олимпийским рекордом одержала Ютта Лердам (Нидерланды) — 1:12.31. Серебряную медаль завоевала Фемке Кок (Нидерланды) — 1:12.59. Третьей стала Михо Такаги (Япония) — 1:13.95.

    Ранее в итальянском Милане разыграли медали Олимпийских игр-2026 в конькобежном спорте среди женщин на дистанции 3000 метров.

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 Италия спортсмены Казахстана Конькобежцы
    Динара Жусупбекова
    Автор
