Олимпиада-2026: как выступили казахстанские лыжники в скиатлоне
На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.
Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.
Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С «бронзой» завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).
Добавим, что Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр.
Вчера первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км).
В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.