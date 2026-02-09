РУ
    18:41, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: как выступили казахстанские лыжники в скиатлоне

    На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Олимпиада-2026: как выступили казахстанские лыжники в скиатлоне
    Фото: НОК

    От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.

    Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.

    Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С «бронзой» завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).

    Добавим, что Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр.

    Вчера первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км).

    В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.

    Динара Жусупбекова
