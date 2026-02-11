РУ
    02:48, 11 Февраль 2026

    Олимпиада-2026: фигурист Михаил Шайдоров стал пятым в короткой программе

    Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стартовал на Олимпийских играх-2026 в Италии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: Сали Сабиров/НОК

    Казахстанец, представляющий страну в одиночном катании, выступил в короткой программе.

    За свой прокат фигурист получил от судей 92.94 балла, заняв в итоге пятое место.

    Лидером же стал Илья Малинин из США — 108,16 балла. Второе место занял Юма Кагияма (Япония) — 103.07. Третье промежуточное место осталось за Адамом Сяо Хим Фа (Франция) — 102.55.

    Ранее в олимпийских соревнованиях по фристайлу-могулу среди женщин в квалификации выступили три спортсменки из Казахстана.

