02:48, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Олимпиада-2026: фигурист Михаил Шайдоров стал пятым в короткой программе
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стартовал на Олимпийских играх-2026 в Италии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанец, представляющий страну в одиночном катании, выступил в короткой программе.
За свой прокат фигурист получил от судей 92.94 балла, заняв в итоге пятое место.
Лидером же стал Илья Малинин из США — 108,16 балла. Второе место занял Юма Кагияма (Япония) — 103.07. Третье промежуточное место осталось за Адамом Сяо Хим Фа (Франция) — 102.55.
Ранее в олимпийских соревнованиях по фристайлу-могулу среди женщин в квалификации выступили три спортсменки из Казахстана.