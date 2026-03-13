    01:33, 13 Март 2026 | GMT +5

    Около тонны спиртосодержащей жидкости обнаружили в «Газели» в Усть-Каменогорске

    Полицейские Усть-Каменогорска во время рейда остановили машину, в кузове которой обнаружили крупную партию спиртосодержащей жидкости, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Автомобиль «Газель» остановили на одной из улиц города в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». При осмотре кузова сотрудники полиции нашли несколько емкостей с жидкостью, предположительно содержащей спирт.

    Общий объем изъятого груза составил около 1000 литров.

    — В настоящее время устанавливается происхождение продукции и законность ее перевозки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

    Ранее мы писали, какие объемы контрафакта по алкоголю, сигаретам и топливу выявили в Жамбылской области.

    Руслан Мухамедьяров
