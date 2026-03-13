Около тонны спиртосодержащей жидкости обнаружили в «Газели» в Усть-Каменогорске

Автомобиль «Газель» остановили на одной из улиц города в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». При осмотре кузова сотрудники полиции нашли несколько емкостей с жидкостью, предположительно содержащей спирт.

Общий объем изъятого груза составил около 1000 литров.

— В настоящее время устанавливается происхождение продукции и законность ее перевозки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

