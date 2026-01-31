Алкоголь, сигареты и топливо: какие объемы контрафакта выявили в Жамбылской области

В регионе продолжают выявлять крупные объемы нелегального оборота подакцизной продукции — от алкоголя и сигарет до топлива. Только за 2025 год в регионе проведено 1096 тематических проверок, по итогам которых установлены сотни нарушений.

В частности, зафиксировано 296 фактов торговли алкогольной продукцией без лицензии и 277 случаев оборота алкоголя без документов, подтверждающих его происхождение. По состоянию на 1 января 2026 года объем выявленного нелегального алкоголя составил 120,5 тысячи литров. По судебным решениям нарушителям назначены штрафы на сумму 52,4 миллиона тенге.

Немало нарушений связано и с табачной продукцией. В регионе выявлено 259 фактов оборота контрафактных сигарет без маркировки. Общий объем изъятых табачных изделий составил около двух миллионов пачек. Судами по этим фактам наложены штрафы на 52 миллиона тенге.

Еще одно проблемное направление — нефтепродукты. За год установлено 264 факта транспортировки топлива без сопроводительных накладных. Нелегальный оборот составил 9,7 тысячи тонн. Сумма штрафов по данным нарушениям достигла 18,7 миллиона тенге, при этом нефтепродукты подлежат конфискации.

— Теневой рынок такой продукции не только приводит к неуплате акцизных сборов, но и подрывает позиции добросовестного бизнеса и создает угрозу для здоровья населения, — сказал руководитель управления администрирования косвенных налогов областного департамента государственных доходов Талгат Парманов.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области изъяли опасный для здоровья контрафакт на 1,8 млн тенге.