    22:56, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Опасный для здоровья контрафакт на 1,8 млн тенге изъяли в Жамбылской области

    Среди поддельной продукции оказались бытовая химия и продукты питания, которые могут представлять угрозу для здоровья покупателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    продукты, магазин, торговля
    Фото: Pexels

    За прошлый год из незаконного оборота с прилавков магазинов в регионе было изъято 415 единиц контрафактной продукции общей стоимостью 1,8 млн тенге. Специалисты департамента юстиции отмечают, что среди изъятых товаров были не только промышленные изделия, но и бытовая химия и пищевые продукты.

    Специалисты подчеркивают, что подобная продукция нередко изготавливается без соблюдения санитарных и технологических требований, а потому может быть опасной для здоровья человека.

    В ведомстве призывают жителей региона внимательно относиться к покупкам товаров повседневного потребления и сообщать о подозрительной продукции в уполномоченные органы.

    Помимо того, что на прилавки попадает откровенный контрафакт, покупателям нередко предлагают и подделки под видом знакомых брендов. В 2025 году в Жамбылской области по фактам незаконного использования чужих товарных знаков было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. По решению суда нарушители заплатили штрафов на сумму больше 1 миллиона тенге.

    Ранее мы рассказывали о выявлении крупных партий контрафактной продукции в Шымкенте, Туркестанской области и области Жетысу.

