Опасный для здоровья контрафакт на 1,8 млн тенге изъяли в Жамбылской области

За прошлый год из незаконного оборота с прилавков магазинов в регионе было изъято 415 единиц контрафактной продукции общей стоимостью 1,8 млн тенге. Специалисты департамента юстиции отмечают, что среди изъятых товаров были не только промышленные изделия, но и бытовая химия и пищевые продукты.

Специалисты подчеркивают, что подобная продукция нередко изготавливается без соблюдения санитарных и технологических требований, а потому может быть опасной для здоровья человека.

В ведомстве призывают жителей региона внимательно относиться к покупкам товаров повседневного потребления и сообщать о подозрительной продукции в уполномоченные органы.

Помимо того, что на прилавки попадает откровенный контрафакт, покупателям нередко предлагают и подделки под видом знакомых брендов. В 2025 году в Жамбылской области по фактам незаконного использования чужих товарных знаков было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. По решению суда нарушители заплатили штрафов на сумму больше 1 миллиона тенге.

