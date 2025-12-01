РУ
    21:07, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Контрафакт под пресс: поддельным лимонадом торговали в Шымкенте

    В ходе совместной проверки сотрудников юстиции и правоохранительных органов, направленной на пресечение незаконного оборота контрафактной продукции, была выявлена и изъята партия поддельных напитков под известным грузинским брендом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: департамент юстиции Шымкента

    Как сообщили в департаменте юстиции, в одном из городских супермаркетов обнаружено 140 единиц газированных напитков, реализуемых под товарным знаком «Натахтари». Проверка показала, что лимонады не имеют отношения к официальному производителю и признаны потенциально опасными.

    По словам руководителя городского отдела департамента юстиции Мухтара Абдезова, правообладатель подтвердил контрафактный характер изъятых напитков.

    — Согласно официальному заявлению правообладателя, изъятая продукция является контрафактной, не производилась оригинальной компанией и представляет собой угрозу здоровью и жизни потребителей. По итогам проверки гражданин «Р» был признан виновным согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях, — сообщил Мухтар Абдезов.

    Суд назначил штраф в размере 82 572 тенге. Кроме того, в соответствии с судебным постановлением контрафактная продукция общей стоимостью 84 000 тенге, была конфискована и уничтожена.

    — Данная работа является частью нашей постоянной борьбы с теневым рынком и защитой прав правообладателей от некачественной и опасной продукции. Департамент юстиции будет и дальше принимать жесткие меры против лиц, нарушающих законодательство в сфере интеллектуальной собственности, — отметили в ведомстве.

    Специалисты призывают жителей быть бдительными, приобретать продукцию только в проверенных торговых точках и требовать у продавцов документы, подтверждающие качество и происхождение товаров.

    Ранее в Шымкенте изъяли более восьми тысяч единиц контрафактных подшипников, 10 тонн подсолнечного масла и свыше 3 тысяч упаковок контрафактного кофе.

    Татьяна Корякина
    Автор
