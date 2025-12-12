РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:35, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Крупную партию контрафактных подшипников конфисковали в Шымкенте

    Более восьми тысяч единиц поддельных подшипников с незаконным использованием товарного знака известной шведской компании изъяли сотрудники департамента юстиции. Стоимость партии оценивается в миллионы тенге. Контрафакт уничтожен по решению суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    В центре внимания специалистов оказался один из городских складов, где реализовывались подшипники с неправомерным использованием бренда SKF.

    Проверкой установлено, что на складе хранили и распространяли 8 513 единиц поддельных подшипников. Рыночная стоимость партии оценена в 6 810 400 тенге.

    — Гражданин «Д» был привлечен к ответственности и признан виновным согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара», — сообщил руководитель городского отдела департамента юстиции Мухтар Абдезов.

    р
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    Постановлением суда нарушителю назначен штраф в размере 117 960 тенге. Вся изъятая продукция уничтожена в установленном законом порядке.

    — Для защиты интересов добросовестных предпринимателей и потребителей работа по защите прав правообладателей и обеспечению законности в сфере интеллектуальной собственности будет продолжена, — отметили в ведомстве.

    Ранее в Шымкенте конфисковали поддельные детские конструкторы, свыше 3 тысяч упаковок контрафактного кофе, более 26 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления и 10 тонн подсолнечного масла.

    Теги:
    Контрафакт Шымкент Юстиция
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают