Крупную партию контрафактных подшипников конфисковали в Шымкенте

В центре внимания специалистов оказался один из городских складов, где реализовывались подшипники с неправомерным использованием бренда SKF.

Проверкой установлено, что на складе хранили и распространяли 8 513 единиц поддельных подшипников. Рыночная стоимость партии оценена в 6 810 400 тенге.

— Гражданин «Д» был привлечен к ответственности и признан виновным согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара», — сообщил руководитель городского отдела департамента юстиции Мухтар Абдезов.

Фото: департамент юстиции Шымкента

Постановлением суда нарушителю назначен штраф в размере 117 960 тенге. Вся изъятая продукция уничтожена в установленном законом порядке.

— Для защиты интересов добросовестных предпринимателей и потребителей работа по защите прав правообладателей и обеспечению законности в сфере интеллектуальной собственности будет продолжена, — отметили в ведомстве.

Ранее в Шымкенте конфисковали поддельные детские конструкторы, свыше 3 тысяч упаковок контрафактного кофе, более 26 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления и 10 тонн подсолнечного масла.