Жителей Шымкента пытались накормить контрафактной лапшой

По данным департамента юстиции, продукция с незаконным использованием известного товарного знака была обнаружена на одном из складов в Каратауском районе Шымкента.

Фото: департамент юстиции Шымкента

Общая стоимость изъятого товара составила 7 311 360 тенге. По факту инцидента возбуждено административное дело.

— Данное правонарушение квалифицируется как нарушение требований Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», а также статьи 158 Кодекса РК «Об административных правонарушениях, — сообщил руководитель городского отдела департамента юстиции Мухтар Абдезов.

Фото: департамент юстиции Шымкента

С начала года в ведомстве рассмотрели 13 аналогичных дел. Из незаконного оборота изъято 30 517 единиц контрафактной продукции на общую сумму 18 545 703 тенге. Общий размер штрафов составил 479 704 тенге.

Ранее в Алматы изъяли крупную партию контрафактных телефонов Xiaomi, Redmi и mi.