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    04:27, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Жителей Шымкента пытались накормить контрафактной лапшой

    Речь идет о 26 112 упаковках фальсифицированной лапши быстрого приготовления, реализуемой под видом популярного бренда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жителей Шымкента пытались накормить контрафактной лапшой
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    По данным департамента юстиции, продукция с незаконным использованием известного товарного знака была обнаружена на одном из складов в Каратауском районе Шымкента.

    Жителей Шымкента пытались накормить контрафактной лапшой
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    Общая стоимость изъятого товара составила 7 311 360 тенге. По факту инцидента возбуждено административное дело.

    — Данное правонарушение квалифицируется как нарушение требований Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», а также статьи 158 Кодекса РК «Об административных правонарушениях, — сообщил руководитель городского отдела департамента юстиции Мухтар Абдезов.

    Жителей Шымкента пытались накормить контрафактной лапшой
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    С начала года в ведомстве рассмотрели 13 аналогичных дел. Из незаконного оборота изъято 30 517 единиц контрафактной продукции на общую сумму 18 545 703 тенге. Общий размер штрафов составил 479 704 тенге.

    Ранее в Алматы изъяли крупную партию контрафактных телефонов Xiaomi, Redmi и mi.

    Теги:
    Контрафакт Регионы Казахстана Шымкент Питание Продукты Продовольственная безопасность
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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